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Артем КРАВЕЦ: «Срна – главный провокатор в Шахтере»

Нападающий «Динамо» считает, что в жизни хорватский защитник ведет себя лучше, чем на поле

  • 02.12.2017 09:28
  • 3651 просмотров
  • 11 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Артем Кравец
© ФК Динамо Киев. Артем Кравец

Нападающий «Динамо» Артем Кравец поделился мнением о многолетнем капитане «Шахтера» Дарио Срны, который приостановил карьеру из-за скандала с допингом.

«Кто главный провокатор в «Шахтере»? Тут сложно ответить неправильно. В жизни с ним сталкивался – нормальный, хороший человек. Дарио Срна. Тут двух мнений быть не может.

У него такой стиль игры, но за пределами поля вполне нормальный человек, без никаких там нюансов. Сколько с ним общался – только позитивные отзывы. Но на поле ведет себя именно так», – сказал Кравец.

Источник — #FootballHub

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Комментарии
    orl405
    online
      orl405, 02.12.2017 09:39
    -13
    Пай-мальчик пукнул? Такие провокаторы как Дарио и ценятся в футболе, а ты иди в песочницу, малыш и памперс поменяй.
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    valenok.21
    online
      valenok.21, 02.12.2017 09:58
    +25
    Кравец считает срну нормальны человеком, а заголовок выкрутили по другому.
    Вот так создают для себя рейтинг сми.
    Прикольно, что для продинамовского сми кравец сказал одно, а спорт.юа сославшись на него придал его словам противоположное значение. Дали повод кое-кому. Неужели мало срача на спортивном сайте?
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    Zirkaa
    online
      Zirkaa, 02.12.2017 09:59
    -1
    Сырне за рассию выступать нужно. Там допинг уважают
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    grebenkin1
    online
      grebenkin1, 02.12.2017 10:15
    +3
    Да-в жизни ведет себя лучше потому как на улице за поведение как на поле можно неплохо и по харе заработать
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    SKIF1927
      SKIF1927, 02.12.2017 10:30
    -6
    "Приостановил" ? ))) Та та срня уже дохлая...сбитый наркоман.
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    Cortazar
      Cortazar, 02.12.2017 10:44
    -5
    Артем КРАВЕЦ: «Срна – главный провокатор в Шахтере»
    _________________________________________________

    А еще, он главный клоун и симулянт!
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    vipfishman
      vipfishman, 02.12.2017 10:57
    -10
    Срна - главная мразь нашего чемпионата !!! Провокатор и симулянт, который по праву добился « достойнейшего» завершения своей карьеры - как шелудивый бамбасянский пёс выкинут вон из футбола ... Каков «шахрай» клубец, таков и и его капитанишка , погрязший в провокациях и применении допинга...
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    tabinjoli999com.ua
      tabinjoli999com.ua, 02.12.2017 11:17
    -3
    Вы опять пишете всякую чушь !! Дарио Срна как и все балканцы играют всем сердцем и духом когда нету сил они делают все в рамках игры чтобы победить ,так как он как защитник лучший игрок и как бывший капитан Хорватии он удостоен уважения! если бы он играл за Днепр или за ДК думаю многие закрыли рты!! надо брать пример от хорватских игроков !! они за сборную выкладываются полностью, вот кто в ШД был игроком провокатором и грязным это был Фернандининьо нету ни одного игрока в УПЛ хуже него . самый мерзки, грязный, бразилец!! а ДАРИО просто капитан ШД, и этим все сказано!!
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    Srna_narkoman
      Srna_narkoman, 02.12.2017 11:20
    0
    Артем ты не прав
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    уух
    online
      уух, 02.12.2017 11:40
    0
    orl405, 02.12.2017 09:39
    Пай-мальчик пукнул?
    ого, как ты анонсировал свой комментарий!
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    Arius.
    online
      Arius., 02.12.2017 11:44
    0
    Иди тренируйся, а кто больше провокатор в ШД.... пздвтй вопрос, спросили бы кто лучший футболист в зимбабве...
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