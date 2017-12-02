Артем КРАВЕЦ: «Срна – главный провокатор в Шахтере»

Нападающий «Динамо» Артем Кравец поделился мнением о многолетнем капитане «Шахтера» Дарио Срны, который приостановил карьеру из-за скандала с допингом.

«Кто главный провокатор в «Шахтере»? Тут сложно ответить неправильно. В жизни с ним сталкивался – нормальный, хороший человек. Дарио Срна. Тут двух мнений быть не может.

У него такой стиль игры, но за пределами поля вполне нормальный человек, без никаких там нюансов. Сколько с ним общался – только позитивные отзывы. Но на поле ведет себя именно так», – сказал Кравец.