Шахтер подарил оборудование детской больнице

Главный тренер дончан Паулу Фонсека вместе с футболистами Андреем Пятовым, Иваном Петряком и Тарасом Степаненко посетили харьковскую детскую больницу.



Два месяца назад коллектив медучреждения обратился в «Шахтер» с просьбой приобрести холодноплазменный аппарат Coblator II для операций в области ЛОР-хирургии стоимостью 316 тысяч гривен. Сегодня игроки и наставник команды посетили отделение, где уникальное оборудование будет использоваться, проведали маленьких пациентов в отделении челюстной-лицевой хирургии и вручили им сувениры от клуба, мягкие игрушки, шарфы.

«Посещать малышей всегда приятно. Они так мило улыбаются, когда вручаешь им подарки, а ты заряжаешься позитивом. Мы очень правильно поступили, что положительно скажется на нашем эмоциональном состоянии», – сказал Тарас Стапененко.