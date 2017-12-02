Шахтер подарил оборудование детской больнице

Главный тренер дончан Паулу Фонсека вместе с футболистами Андреем Пятовым, Иваном Петряком и Тарасом Степаненко посетили харьковскую детскую больницу.
Два месяца назад коллектив медучреждения обратился в «Шахтер» с просьбой приобрести холодноплазменный аппарат Coblator II для операций в области ЛОР-хирургии стоимостью 316 тысяч гривен. Сегодня игроки и наставник команды посетили отделение, где уникальное оборудование будет использоваться, проведали маленьких пациентов в отделении челюстной-лицевой хирургии и вручили им сувениры от клуба, мягкие игрушки, шарфы.
«Посещать малышей всегда приятно. Они так мило улыбаются, когда вручаешь им подарки, а ты заряжаешься позитивом. Мы очень правильно поступили, что положительно скажется на нашем эмоциональном состоянии», – сказал Тарас Стапененко.
Источник — ФК Шахтер
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Хоча за добру справу, Спасибі!!!
Так тихонько патриоты в кавычках не понимают, теперь придется фото и квитанции выкладывать.
Так тихонько патриоты в кавычках не понимают, теперь придется фото и квитанции выкладывать.
До речі акція: "Мій тато Герой"триває,a матч Шахтар-Верес уже скоро...
То шо краде роками Ахметов, таке обладнання в кожному селі могло б бути !
Для всіх заздрисників та хейтерів наголошую, що такі акції Шахтар робить регулярно і вони жодним чином не мають відношення до цієї раздмуханної сурками та антиукраїнськими псевдопатріотами ситуації. Наприклад, цю лікарню Шахтар відвідує вже втретє.
Добра акція, треба робити добро і допомагати.
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