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Шахтер подарил оборудование детской больнице

«Горняки» навестили маленьких пациентов в Харьковской областной детской клинической больнице № 1

  • 02.12.2017 09:20
  • 776 просмотров
  • 16 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк
© ФК Шахтер Донецк

Главный тренер дончан Паулу Фонсека вместе с футболистами Андреем Пятовым, Иваном Петряком и Тарасом Степаненко посетили харьковскую детскую больницу. 

Два месяца назад коллектив медучреждения обратился в «Шахтер» с просьбой приобрести холодноплазменный аппарат Coblator II для операций в области ЛОР-хирургии стоимостью 316 тысяч гривен. Сегодня игроки и наставник команды посетили отделение, где уникальное оборудование будет использоваться, проведали маленьких пациентов в отделении челюстной-лицевой хирургии и вручили им сувениры от клуба, мягкие игрушки, шарфы.

«Посещать малышей всегда приятно. Они так мило улыбаются, когда вручаешь им подарки, а ты заряжаешься позитивом. Мы очень правильно поступили, что положительно скажется на нашем эмоциональном состоянии», – сказал Тарас Стапененко.

Источник — ФК Шахтер

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Комментарии
    Юра Бойко
    online
      Юра Бойко, 02.12.2017 09:25
    +15
    Противостояние Динамо и Шахтера начинает приносить пользу. Лучше пусть соревнуются в благородных поступках, чем подлых
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    bsdmk
    online
      bsdmk, 02.12.2017 09:31
    -9
    Дешевая отмазка! Как были гнидами так и остались!
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    Vitaly Zhalybin
    online
      Vitaly Zhalybin, 02.12.2017 09:51
    +9
    все правильно лучше детям помогать
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    Kypetzzz
    online
      Kypetzzz, 02.12.2017 10:03
    +8
    Кто следит за укр.футболом, знает, что Шахтер делает подобного рода мероприятия довольно таки часто..даже чаще, чем наше гарячолюбимое правительство.
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    Vitalik Shevchenko
      Vitalik Shevchenko, 02.12.2017 10:14
    +6
    Де логіка, підтримка своєї Армії піар, а це тоді як називається? Чому тихенько (ну за старою програмою ) не відвезти діткам обладнання і подарунки.
    Хоча за добру справу, Спасибі!!!
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    dimonlimonov
    online
      dimonlimonov, 02.12.2017 10:17
    -2
    Vitalik Shevchenko, 02.12.2017 10:14
    Де логіка, підтримка своєї Армії піар, а це тоді як називається? Чому тихенько (ну за старою програмою ) не відвезти діткам обладнання і подарунк

    Так тихонько патриоты в кавычках не понимают, теперь придется фото и квитанции выкладывать.
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    grebenkin1
    online
      grebenkin1, 02.12.2017 10:18
    -1
    вчера фото с сепарами сегодня с детишками ну вот как то так Ахмет не разорился?Аж целых 316 тыщ гривен потратил обалдеть можно
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    Vitalik Shevchenko
      Vitalik Shevchenko, 02.12.2017 10:22
    +1
    dimonlimonov, 02.12.2017 10:17

    Так тихонько патриоты в кавычках не понимают, теперь придется фото и квитанции выкладывать.
    Тоді що Шахтар уже не буде підтримувати Армію анонімно, а заявить про це на всю Країну?
    До речі акція: "Мій тато Герой"триває,a матч Шахтар-Верес уже скоро...
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    zport
      zport, 02.12.2017 10:24
    -1
    Молодцы конечно. Но возникает вопрос. Несколько дней назад некоторые персонажи из шахтера заявляли. что помогают армии, но без пиара. А тут сразу фото, канал футбол и т.д. И как это назвать можно?? Почему они защитников Украины не навещают публично? Или в очередной раз соврали?
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    Joe777
    online
      Joe777, 02.12.2017 10:30
    +2
    Как бы сказал Палкин: "Больше похоже не на помощь, а на отвод внимания от скандала с футболками"
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    LembergWestUkraine
    online
      LembergWestUkraine, 02.12.2017 10:30
    -1
    Піар за злодійські, вкрадені у НАРОДУ УКРАЇНИ гроші!

    То шо краде роками Ахметов, таке обладнання в кожному селі могло б бути !
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    LembergWestUkraine
    online
      LembergWestUkraine, 02.12.2017 10:32
    0
    То то саме, що злодій вкрав мільярд гривень, і в церкві за свої гріхи кинув 2 гривні....
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    Jeck
      Jeck, 02.12.2017 10:57
    +2
    Добре що все "таємно" і "без зайвої показухи та піару"
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    comentraktor
    online
      comentraktor, 02.12.2017 10:59
    +1
    Не катит, почему без футболок?
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    yurec73
    online
      yurec73, 02.12.2017 11:36
    0
    Все те, кто поносит ШАХТЁР - лицемеры и завистники. Ну-ка болелы своих клубов, даже столь великого, похвастайтесь подобным... Тишина.
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    reignofshakhtar
    online
      reignofshakhtar, 02.12.2017 11:50
    0
    Слава Шахтарю, гордісті України!
    Для всіх заздрисників та хейтерів наголошую, що такі акції Шахтар робить регулярно і вони жодним чином не мають відношення до цієї раздмуханної сурками та антиукраїнськими псевдопатріотами ситуації. Наприклад, цю лікарню Шахтар відвідує вже втретє.

    Добра акція, треба робити добро і допомагати.
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