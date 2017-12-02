Шахтер – Верес. Анонс

Кто подзабыл, напомним, что донецкий «Шахтер» и ровенский «Верес» на этой неделе уже встречались в рамках четвертьфинала Кубка Украины, причем также в Харькове, где ныне гостей принимают «горняки». Тот матч состоялся в среду и благодаря четырем голам латиноамериканцев (никакой широкой ротации в последних играх перед зимней паузой Паулу Фонсека и не обещал) обладатель почетного трофея победил со счетом 4:0. И вот новая встреча уже в рамках национального чемпионата.

Сразу хочется обратить ваше внимание на действия тренерских штабов. Если «оранжево-черные» предпочитают играть оптимальным составом (есть травмированные, были дисквалифицированные – это рабочие моменты), то Юрий Вирт (кстати, в свое время провел под 70 матчей в воротах «Шахтера») в среду провел, как сам выразился, разминку. Здесь имела место ротация, некоторые игроки основы не попали даже в заявку. Теперь, думается, «Верес» предстанет в самом боевом сочетании.

Турнирная ситуация обязывает обе команды выложиться по максимуму ради победы. «Шахтер» по-прежнему занимает первое место, но перевес над киевским «Динамо» постепенно стал сокращаться и ныне составляет всего 4 очка (впереди еще два очных матча грандов в рамках второго этапа). «Верес» новый тур начинает на третьей позиции, опережая «Олимпик» и «Ворсклу» только по дополнительным показателям, а «Зарю» – всего на 2 очка. А если «Мариуполь» таки получит техническую победу над «Динамо», то в середина турнирной таблицы станет густонаселенной. На четыре проходных места претендуют как минимум пять клубов. Согласитесь, в таком положении выстраивать стратегию на ничью рискованно.

В матче первого круга, а игра прошла в конце августа во Львове, «горняки» одержали непростую победу со счетом 2:1. Всего история турнирного столкновения команда в рамках чемпионата страны на сегодняшний день насчитывает 7 матчей: 5 побед «Шахтера», ничья и выигрыш «Вереса»; разница забитых и пропущенных мячей 13:5 в пользу дончан.

Остается добавить, что предстоящий матч будет пятидесятым для Паулу Фонсеки в чемпионатах Украины (37 побед, 8 ничьих и 4 поражения; голы 101:40). Понятное дело, что португалец хочет на юбилей победу. Вот только «Верес» имеет в активе серию из 10 игр без поражений (3 победы и 7 ничьих), причем эта серия как раз и началась после поражения от «Шахтера» 27 августа.

Сергей СЕМЕНОВ

Ориентировочные составы:

«Шахтер»: Пятов – Петряк, Хочолава, Ракицкий, Исмаили – Степаненко, Фред, Марлос, Коваленко, Бернард – Феррейра.

«Верес»: Бандура – Симинин, Борзенко, Адамюк, Западня – Карасюк, Морозенко, Кобин, Волошинович, Степанюк – Сергийчук.

Котировки букмекеров:

Марафон: 1.22 – 6.50 – 14.50

Bwin: 1.16 – 6.00 – 14.00

William Hill: 1.17 – 6.00 – 15.00

2 декабря, суббота