ХАДЛЬГРИМССОН: «Надеюсь, что 15% населения Исландии приедет в Россию»

Главный тренер сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон ожидает, что на предстоящий Мундиаль, который в следующем году пройдет в России, совершит поездку около 15 процентов населения «ледяной страны».

«Наши болельщики приедут в Россию, и они станут главными звездами чемпионата мира, они будут счастливыми людьми. Я надеюсь, что 15% населения Исландии приедут в Россию и останутся там хотя бы на три первые игры, а потом, надеюсь, они будут наблюдать за нашей игрой до конца турнира», - сказал Хадльгримссон.

Отметим, что население Исландии составляет 335 000 человек.