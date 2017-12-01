ХАДЛЬГРИМССОН: «Надеюсь, что 15% населения Исландии приедет в Россию»

Главный тренер сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон ожидает, что на предстоящий Мундиаль, который в следующем году пройдет в России, совершит поездку около 15 процентов населения «ледяной страны».
«Наши болельщики приедут в Россию, и они станут главными звездами чемпионата мира, они будут счастливыми людьми. Я надеюсь, что 15% населения Исландии приедут в Россию и останутся там хотя бы на три первые игры, а потом, надеюсь, они будут наблюдать за нашей игрой до конца турнира», - сказал Хадльгримссон.
Отметим, что население Исландии составляет 335 000 человек.
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