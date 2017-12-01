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ХАДЛЬГРИМССОН: «Надеюсь, что 15% населения Исландии приедет в Россию»

Наставник сборной Исландии ожидает , что болельщики его команды станут главными звездами Мундиаля

  • 01.12.2017 23:57
  • 575 просмотров
  • 3 комментария
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Getty Images. Хеймир Хадльгримссон
© Getty Images. Хеймир Хадльгримссон
Главный тренер сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон ожидает, что на предстоящий Мундиаль, который в следующем году пройдет в России, совершит поездку около 15 процентов населения «ледяной страны».
 
«Наши болельщики приедут в Россию, и они станут главными звездами чемпионата мира, они будут счастливыми людьми. Я надеюсь, что 15% населения Исландии приедут в Россию и останутся там хотя бы на три первые игры, а потом, надеюсь, они будут наблюдать за нашей игрой до конца турнира», - сказал Хадльгримссон.
 
Отметим, что население Исландии составляет 335 000 человек.

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Комментарии
    kykan
      kykan, 02.12.2017 03:43
    +2
    После первой же встречи с пьяными русскими свиньями их счастье закончится.
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    svaekrut
    online
      svaekrut, 02.12.2017 10:20
    0
    Откуда такие ослы берутся?
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    svaekrut
    online
      svaekrut, 02.12.2017 10:21
    0
    Береги дудку ,а то кукан сотрут
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