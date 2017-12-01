Гол Игуаина принес победу Ювентусу над Наполи

Жеребьевка групповой стадии чемпионата Мира 2018? Премьерный показ новой серии излюбленного страной сериала? – Нет уж, извольте, подобными изысками в этот пятничный вечер было невозможно соблазнить даже рядового любителя итальянского футбола. Виной тому – очередная битва «тяжеловесов» в лице «Наполи» и туринского «Ювентуса». Довольно необычен тот факт, что хозяева сегодняшнего поединка опережают своего оппонента в турнирной таблице более того, делают это с довольно комфортным преимуществом в четыре очка, перед началом очной дуэли.

Стоит ли говорить, какой ажиотаж вызывает приезд «зебр» в Неаполь или упоминать о том, с какой «любовью» относятся к отдельным футболистам местная публика (намек в сторону Игуаина, тут, выглядит вполне очевидным)? А этот матч так и вовсе имел шанс получить статус исторического и, не спроста — ещё ни разу за последние шесть лет ближайший преследователь команды Аллегри не был так близок к итоговому успеху по итогам сезона в Серии А. Да и «лазарет» команды Сарри не пополнился новыми фамилиями за время, которое прошло с последней встерчи в рамках чемпионата. У «Ювентуса» игру мог пропустить Игуаин по причине перенесенной на днях операции на руке, однако врачи клуба пошли на беспрецедентный риск и аргентинец вышел непосредственно в «старте». Как покажет время – рисковый шаг себя оправдал.

Первый тайм начался без, что называется, «раскачки» и команды сразу обменялись опасными выпадами в адрес друг друга. «Наполи» попытался завладеть инициативой, что не уберегло их от быстрого пропущенного мяча: случился провал в центре поля неаполитанцев, в результате которого с мячом оказался Дибала. Молодой аргентинец выждал гроссмейстерскую паузу и выкатил мяч на своего соотечественника – Игуаин, не долго думая, покатил мяч, мимо уже успевшего принять неправильное решение Пепе Рейны, четко в ворота – 0:1.

Неаполитанцы тут же побежали вперед в надежде отыграть отставание от соперника. Наиболее активным, традиционно, был Лоренцо Инсинье, который, как минимум, дважды проверял реакцию Буффона дальними ударами. На высоте оказался возрастной голкипер и в эпизоде с ударом головой от крайнего полузащитника после подачи с углового флажка, сохранив свои ворота на замке в первой половине.

Один из самых запоминающихся моментов в первом тайме так же не обошелся без участия Инсинье: что-то не поделил он с автором забитого мяча во время одного из розыгрышей углового и позволил себе, по всей видимости, не совсем приятные высказывания, но арбитр вмешался в эпизод практически мгновенно, что позволило избежать столкновения между футболистами. Однако «пыл» разъяренного аргентинца успокаивать пришлось еще приличный промежуток времени.

К большому сожалению, для всей футбольной общественности, во втором тайме командам не удалось поддержать «запал» первых сорока пяти минут. «Ювентус» опустился в глубокую оборону, лишь изредка пытаясь «показать зубы» на контратаках, впрочем, с таким высоким уровнем брака, который был замечен за командой Аллегри, сделать это, даже в теории, было бы довольно проблематично. Всего один момент удалось создать туринцам во второй половине, зато какой! Непостижимым образом Рейна сумел «потащить» мощнейший удар от Матюиди, фактически, в упор. Фотографы, безусловно, растиражировали бы снимки с лицом француза, полным непонимания произошедшего, если бы «Наполи» сумело зацепиться за очки в этом матче. Но, не сложилось.

За неисчисляемым потоком атак хозяев кроется всего лишь пару реально опасных моментов. И то, один из них – не назначенный пенальти за падение Мертенса в штрафной соперника – вообще сложно назвать опасностью, особенно, с учетом просмотренного мгновением позже повтора. Владение мячом, удары по воротам, количество угловых – все это лишь часть перечня показателей, по которым «Наполи» превзошел своего соперника, но вот только ключевого показателя это не коснулось. В итоге, «Ювентус» увозит три очка с «Сан Паоло», сокращая тем самым разрыв до одного очка. Все только начинается в Серии А!





«Наполи» - «Ювентус» - 0:1

Гонсало Игуаин, 13

«Наполи»: Хосе Рейна, Калиду Кулибали, Мариу Руй Дуарте (Кристиан Маджио, 75), Рауль Альбиоль, Элсейд Хюсай, Лоренцо Инсинье (Адам Унас, 76), Дрис Мертенс, Жоржиньо Фрелло, Марек Хамшик, Аллан Лоурейро (Петр Зелински, 67), Хосе-Мария Кальехон

«Ювентус»: Джанлуиджи Буффон, Маттиа Де Шильо (Андреа Барцальи, 83), Джорджио Кьеллини, Мехди Бенатиа, Блез Матюиди, Квадво Асамоа, Сами Хедира (Клаудио Маркизио, 67), Миралем Пьянич, Дуглас Коста (Хуан Куадрадо, 79), Гонсало Игуаин, Пауло Дибала

Дрис Мертенс, 46. Мариу Руй Дуарте, 59. - Джорджио Кьеллини, 24.