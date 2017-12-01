Важная победа Бериццо и Эль класико без Барселоны

Примера продолжает радовать нас супер-матчами и непредсказуемыми результатами. Не успели мы перевести дыхание после скандального матча в Валенсии и невероятного камбека «Севильи», как начинается очередной тур самого жаркого чемпионата Европы.

«Барселона» - «Сельта» Виго

Каталонская «Барселона», в рамках прошлого тура потерявшая очки с «Валенсией», в 14-й хорнаде сразится c галисийской «Сельтой».

Подопечные Эрнесто Вальверде еще ни разу не проиграли в этом сезоне, хотя сыграли со многими сильными командами. Да, встреча с мадридским «Реалом» еще впереди, но в матчах против «Валенсии» и «Атлетико» (которые, между прочим, в турнирной таблице опережают «Реал») каталонцы смотрелись на голову сильнее своих оппонентов. Оба поединка, правда, закончились вничью.

Едва ли «Сельта» может стать в одном ряду с вышеупомянутыми командами, однако поединок галисийцев против «Барселоны» обещает быть интересным.

«Сельта» приедет на «Камп Ноу» в статусе андердога, но непростой матч «Барсы» против «Валенсии» и обилие игроков в лазарете каталонцев может сыграть на руку галисийцам. «Барселоне» не помогут Рафинья, Дембеле, Маскерано и Семедо. Со стороны «Сельты» потерь куда меньше – «кельтам» не поможет лишь дисквалифицированный Хонни.

За каталонско-галисийским противостоянием следите в субботу, начиная с 14:00.

«Атлетико» Мадрид – «Реал Сосьедад»

Неделю назад – в рамках 13-го тура, мадридский «Атлетико», что называется, «прорвало». Подопечные Симеоне настреляли в ворота «Леванте» 5 голов из которых (о чудо!) 4 гола (по два гола каждый) забивали Гамейро и Гризманн.

Что же, голевая засуха атакующей линии «Атлетико» была прервана. Да еще и в матче Кубка Короля мадридцы настреляли три гола в ворота «Эльче».

На кураже подходят мадридцы к матчу 14-го тура против «Сосьедада». В свою очередь, баски уже два тура подряд идут без побед – в матчах против «Жироны» и «Лас Пальмаса», «Ла Реал» сыграл вничью.

А вот в Кубке Короля «Реал Сосьедад» неожиданно уступил «Льейде» из Сегунды В. Ко всему прочему, добавляется еще и отсутствие Агиррече (травма) и Льоренте (дисквалификация) перед 14-м туром Примеры.

Сможет ли «Атлетико» продолжить свою блестящую забивную серию или же «Ла Реалу» удастся прервать свое падение – узнаем в субботу, в 17:15.

«Севилья» - «Депортиво»

На неделе «Севилья» выиграла очень важный матч. Возможно, самый важный матч текущего сезона. Главный тренер «красно-белых» Эдуардо Бериццо, у которого был диагностирован рак, успешно перенес операцию.

Пока что андалусийским клубом руководит помощник Эдуардо – Эрнесто Маркуччи. А руководство «Севильи» не спешит искать замену аргентинскому наставнику, сроки возращения которого пока неизвестны.

В Кубке Короля севильцы разгромили «Картахену» -- на радость главному тренеру, который день назад перенес операцию. Само собой, на матче Кубка Короля «Севилья» была ведома Маркуччи.

Стимулов «Севилье» и дальше хватает – и турнирных, и просто человеческих. Конечно же, севильцам хочется подняться выше пятого места турнирной таблицы, где они находятся сейчас. Кроме этого, «нервионцы» понимают, что тренер пусть и с больничной койки, но будет следить за ходом матча. Так что есть ради чего и ради кого побеждать.

Тем более, что в соперниках у «Севильи» -- галисийский «Депортиво», идущий на 17-м месте турнирной таблицы Примеры.

«Севилья», кроме отсутствия главного тренера, не сможет полагаться на Каррису и Пареху. Со стороны «Депора» тоже не обошлось без потерь. В субботнем матче не примут участия Баккали, Луисиньо и Гама.

За противостоянием юга и севера следите в субботу, в 19:30.

«Атлетик» Бильбао – «Реал» Мадрид

Баскский «Атлетик» -- парадоксальная команда, умеющая в три-четыре идущих подряд сезона уместить борьбу за выживание и за место в еврокубковой зоне. В этом сезоне, скорее всего, «львов» ждет первое. По итогам 13-ти туров «Атлетик» занимает 16-е место турнирной таблицы. Правда, глядя на состояние «Алавеса» и «Малаги», слабо верится, что «Атлетик» может «перещеголять» эти коллективы и опуститься на самое дно турнирной таблицы. Что, в теории, приведет басков в Сегунду.

Такой расклад был бы крайне интересен (хотя и субъективно для меня – нежелателен), ведь «Атлетик» Бильбао является одной из трех команд Ла Лиги, никогда не покидавших высшую испанскую лигу. Несложно догадаться, что две оставшиеся команды – это «Реал» и «Барселона». Поэтому и противостояние этих трех команд между собой называется «эль класико».

Конечно, ничто не сравнится с «эль класико» в исполнении «Реала» и «Барселоны», однако состязание «Реала» и «Атлетика» тоже достойно внимания. Это одни из самых принципиальных соперников Ла Лиги.

В свете этого вдвойне жаль, что «Атлетик» находится в таких кондициях перед матчем против «Реала».

На неделе «Атлетик» проиграл матч Кубка Короля «Форментере» из Сегунды В… Что касается последних матчей Примеры, то тут ситуация у басков тоже далеко не самая красочная – в последних пяти матчах «львы» ни разу не выиграли.

Нужно заметить, что и «Реал» допускает ошибки – последние шесть игр мадридцев напоминают игру «крестики-нолики». То ничья, то победа. И так по очереди. Для команды, претендующей на золотые медали – не лучший вариант. Однако это не помешало «Реалу» занимать третье место турнирной таблицы по итогам 13-ти туров.

Что касается травм, то тут «Атлетик» не сможет рассчитывать на Муниаина, Эчебарриу, Оскара де Маркоса. Также команде не поможет дисквалифицированный Лапорте.

За классическим противостоянием испанского чемпионата наблюдайте в субботу, в 21:45.

Фото: lfp.es