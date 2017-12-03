В Кропивницком долгожданный праздник: Зирка обыграла Сталь

Сложное турнирное положение вынуждало обе команды играть исключительно на победу. Однако к этому матчу обе команды подошли с серьезными проблемами, причем, до такой степени, что, к примеру, «сталевары» начали игру, не имея в составе ни одного номинального нападающего, и его функции были возложены на Марьяна Мысыка.

Совсем небольшую аудиторию собрал матч команд, располагающихся в нижней части турнирной таблицы, и в этой тиши трибун в стартовые минуты активнее были хозяева. «Сталевары» совершенно не возражали, чтобы «Зирка» больше владела мячом, а расчет был сделан на то, чтобы дождаться удобного шанса для быстрой контратаки. Где-то к первой трети тайма фан-сектор «Зирки» активизировался, поддерживая себя речёвками, а что было делать – футболисты ничем интересным порадовать были не в состоянии.

Пеньков и Паст оставались сторонними наблюдателями за это возней с мячом, а впервые серьезно поволноваться одному из них пришлось на 23-й минуте. Загальский со штрафного очень неплохо вырезал мяч в район вратарской, Пеньков до него не добрался, как и Фаворов, который не смог пробить головой, и мяч улетел за пределы поля. А вот еще через 4 минуты Пеньков по-настоящему выручил свою команду. Рассадкин после передачи Фаворова чуть левее центра вышел один на один с голкипером «Стали», тот своевременно вышел из ворот, принял удар на себя, и мяч улетел на угловой. Сложно сказать, что в этом эпизоде так возмутило Костова, но после бурного диалога с арбитрами, наставник «Стали» был отправлен на трибуну.

Вскоре же арбитру Новахатнему пришлось удалять уже полевого игрока. Гедж в течение пяти минут дважды грубо сорвал контратаки «Стали», каждый раз нарушение тянуло на желтую карточку, и легионер «Зирки» вынужден был отправиться в раздевалку. К тому же, при втором нарушении гости получили право на штрафной, и Михайличенко дальним ударом едва не отправил мяч в девятку – состояться голу помешал сейв Паста, потащившего мяч из верхнего угла ворот.

Одна команда в меньшинстве – это однозначно обещало интригу, темп и градус игры возросли, и на поле стало очень много борьбы, подчас за гранью фола – Полегенько и Ульянов получили по желтой карточке. О футболе же можно было вспомнить на 39-й минуте – Кузык из пределов штрафной очень хитро пытался перебросить мяч через Паста, но голкипер хозяев кончиками пальцев до мяча дотянулся, после чего от него досталось Цюпе, который позволил сопернику без помех нанести свой удар. Первый тайм – 0:0.

Второй тайм «Зирка» начала с таким вдохновением, что по игре было сложно сказать, что у хозяев на одного игрока меньше. Оборона «Стали» с трудом закрывала бреши у своих ворот, тем не менее, на 56-й минуте хозяева были обязаны открывать счет. Чичиков свой рывок левым флангом завершил прострелом вдоль ворот, и Фаворов, замыкая эту передачу на углу вратарской, умудрился пробить мимо открытого угла.

Игра шла полностью под контролем «Зирки», которая изредка выпускала «Сталь» с её половины поля. Гостей такое положение дел не устраивало, но поскольку игровых аргументов не было, пришлось прибегнуть к игре на грани, и после очередной вспышки грубости Михайличенко, а вместе с ним и Эдгар Малакян с Загальским пополнили число обладателей желтой карточки.

Этому моменту футболисты не вняли, как результат, когда Ульянов скосил Прядуна, пытавшегося ворваться в штрафную, Новохатний был вынужден и игрока «Стали» отправиться с поля. Составы стали равными, «Зирка» не дала мячу покинуть пределы поля гостей, и после углового Цюпа с угла вратарской головой вколотил мяч в ворота. 1:0 – и все было закономерно.

Вот тут-то «Сталь» забегала. При любой возможности наносились удары по воротам Паста, а при фланговых атаках шли навесы и прострелы в штрафную. На 87-й минуте Якымив принял мяч в штрафной хозяев и пробил с острого угла, но промахнулся. Уже в добавленное время гости перешли на навал, ближе всех к голу был Даниелян, когда головой не успел замкнуть навес Кузыка. Было это на третьей компенсированной минуте – большего гости сделать не успели и не смогли.

1:0 – тот самый случай, когда победил тот, кто реально больше хотел, и кто для этого отдал больше сил. «Зирка» набирает 17 очков и вырывается из опасной зоны.

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

«Зирка» – «Сталь» – 1:0 (0:0)

«Зирка»: Евгений Паст, Иван Цюпа, Максим Ковалев, Павел Полегенько, Тарас Качараба, Арно Гедж, Игорь Загальский, Артем Фаворов (Кирилл Дрышлюк, 90), Арман Оганесян (Алексей Збунь, 84), Алексей Чичиков, Глеб Рассадкин (Максим Прядун, 64)

«Сталь»: Герман Пеньков, Александр Тымчик, Анатолий Ульянов, Артур Даниелян, Евгений Ткачук, Андрей Якымив, Богдан Михайличенко, Эдгар Малакян (Данило Кныш, 72), Гор Малакян (Дмитрий Копытов, 60), Орест Кузык, Марьян Мысык (Артем Хоцяновский, 79)

Арбитр: Владимир Новохатний (Киев)

Иван Цюпа, 78. Иван Цюпа, 78.

Арно Гедж, 28. Павел Полегенько, 36. Тарас Качараба, 60. Игорь Загальский, 67. Кирилл Дрышлюк, 92. Евгений Паст, 94. - Анатолий Ульянов, 36. Богдан Михайличенко, 67. Эдгар Малакян, 67. Александр Тымчик, 82. Артур Даниелян, 89. Артем Хоцяновский, 89. Арно Гедж, 28. Павел Полегенько, 36. Тарас Качараба, 60. Игорь Загальский, 67. Кирилл Дрышлюк, 92. Евгений Паст, 94.- Анатолий Ульянов, 36. Богдан Михайличенко, 67. Эдгар Малакян, 67. Александр Тымчик, 82. Артур Даниелян, 89. Артем Хоцяновский, 89.

Арно Гедж, 33. - Анатолий Ульянов, 76. Арно Гедж, 33. - Анатолий Ульянов, 76.

Удары (в створ): 7 (5) – 6 (4).

Угловые: 6 – 7.

Офсайды: 4 – 2.

Протокольные данные будут сверены с официальными после их публикации.