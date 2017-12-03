Ворскла – Александрия. Анонс

В Полтаве третий день подряд не прекращается дождь, который изрядно подпортит газон стадиона «Ворскла», несмотря на все усилия работников клуба. Такая погода предвещает интересную и непредсказуемую игру с эффектом неожиданности.

Подопечные Владимира Шарана на лихом коне едут в гости к «бело-зеленым», имея за спиной четырехматчевую беспроигрышную серию. В случае победы «Александрия» имеет все шансы вплотную приблизиться к первой шестерке и на расстоянии одной победы держать потерявшую в Одессе очки «Зарю». Приятным известием стало возвращение в строй Андрея Бацулы, который хорошо знаком полтавским болельщикам по выступлениям за молодежный состав «Ворсклы». А вот Артем Ситало продолжает находиться в лазарете и в предстоящем поединке александрийцам не поможет. Что касается состава, то Владимир Шаран наверняка выпустит всех тех, кто ковал победу над «Шахтером».

У полтавчан так же имеются проблемы с составом, и, кажется, с игрой. После виктории в Мариуполе команда Василия Сачко бесхарактерно проиграла в четвертьфинале кубка тому же «Мариуполю». Полтавские болельщики, которых в последнее время и так немного ходит на стадион, и вовсе пали духом. По составу – проблемы со здоровьем возникли у Александра Чижова и Юрия Коломойца, начинал матч со скамейки и Павел Ребенок, но хавбек полтавчан уже полностью восстановился. Открыт вопрос и по позиции №1, игра Богдана Шуста не впечатляет, и выход Александра Ткаченко вовсе не исключен. Не поможет «Ворскле» и Александр Скляр, пропускающий матч из-за дисквалификации, а вот кто его заменит – загадка. Возможен выход в центре защиты молодого Гиоргадзе, тогда Чеснаков сыграет на привычной позиции опорного полузащитника, не исключено появление Ткачука, давно не играющего в основном составе. На острие атаки возможны два варианта: Кулач и Загорулько. В целом, состав у Василия Викторовича точно будет экспериментальным и новым.

Что касается истории противостояний, то в 11-ти сыгранных матчах 4 победы добыли александрийцы, 2 полтавчане, и еще 5 игр победителя не выявили, разница мячей 15:12 в пользу гостей. Непосредственно в Полтаве сыграно 5 матчей: две победы «Александрии», две ничьи и одна победа «Ворсклы», разница мячей 6:5 в пользу гостей.

Обслуживать встречу назначен киевлянин Иван Бондарь, который в 14-м туре судил игру «Ворсклы» против «Зирки», тогда подопечные Василия Сачко уступили в Кропивницком 0:1. Матч «Александрии» в текущем чемпионате Бондарь будет судить впервые.

Дмитрий БЕЛОЗЕРЦЕВ

Ориентировочные составы:

«Ворскла»: Ткаченко – Пердута, Даллку, Гиоргадзе, Матвиенко – Кравченко, Чеснаков – Кобахидзе, Шарпар, Ребенок – Кулач

«Александрия»: Панькив – Чеботаев, Бондаренко, Гитченко, Бацула – Грицук, Довгий, Запорожан – Старенький, Полярус, Цуриков

Травмированные: Чижов, Коломоец («Ворскла) – Ситало («Александрия»)

Дисквалификация: Скляр («Ворскла»)



3 декабря, воскресенье