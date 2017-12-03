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18-й тур
Зирка
:
Сталь Каменское
03.12.2017 14:00   ТВ-трансляция: 

Зирка – Сталь. Анонс

Аутсайдеры, но не безнадежные

  • 03.12.2017 07:27
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pfcstal.com
© pfcstal.com
Воскресный день в отечественной Премьер-лиге одновременно откроется матчами в Кропивницком и во Львове. Три из четырех участников этих двух поединков оккупировали три последних строчки в турнирной таблице, и за два тура до большого перерыва сосредоточены на том, чтобы выправить своё незавидное положение. Ведь, напомним, что как раз эти три места – самые опасные: последняя команда напрямую вылетает в лигу на уровень ниже, а двум другим предстоит серьезная нервотрепка в виде переходных матчей с представителями Первой лиги.
 
При всех смелых и бравых заявлениях игроков «Стали», которые звучали перед их предыдущей игрой против «Динамо», она завершилась тем, чем и должна была. Ослабленной отсутствием двух арендованных у «Динамо» игроков и трех травмированных футболистов, «Стали» не по силам было навязать хотя бы какое-то серьезное противодействие вице-чемпиону Украины. И победа киевлянами, еще находящимися под влиянием поражения в Албании, была добыта, что называется, на классе и одной левой. Серия «сталеваров» без побед продолжает неуклонно расти с каждым туром и достигла уже 15-ти матчей. Она даже уже стала одной из интриг чемпионата – на каком же числе безвыигрышная серия таки прервется, да и будет ли вообще эта третья победа «Стали».
 
На матч в Кропивницком в обойму игроков основного состава у «Стали» обязательно вернутся и Тымчик, и Михайличенко, так что, Николай Костов сможет вернуть игру своей команды к привычной схеме с активными флангами. Как бы там ни было, но болгарскому наставнику «сталеваров» удается держать ситуацию под контролем, и никаких признаков панических настроений за ним не замечено. Да и 6 ничьих в последних восьми матчах позволяют «Стали» держаться на плаву, а, точнее, плотно сидеть на колесе у тех, у кого дела тоже идут неважно и вынужден бороться за выживание. Двумя выездными матчами завершает команда из Каменского 2017 год, но для «Стали» это даже больше плюс, чем минус – контратакующая игра у «сталеваров» поставлена, не раз уже выручала в сложных матчах, и ставила в тупик даже более крепких соперников, чем сегодняшний.
 
«Зирка» же в воскресенье прощается со своими болельщиками до Нового 2018 года, а в таких случаях порадоваться их победой для футболистов – святое дело и дополнительная мотивация. Хотя и без этого момента желания взять три очка у подопечных Романа Монарева – хоть отбавляй, ведь «Зирка» не выигрывала уже три матча. После игры с «Зарей» наставник кропивничан отметил: «Моменты имели, но не реализовали. С реализацией у нас большие проблемы». И этим большого секрета не открыл – достаточно посмотреть в турнирной таблице  на количество мячей, забитых командой. В 17-ти матчах лишь 9 точных ударов – по статистике «Зирка» забивает в среднем через игру, но на текущий момент «сухая» серия составляет 341 минуту. Это если не считать компенсированные минуты, которые бывают в каждой игре. Еще 29 октября, больше месяца назад (!), Алексей Чичиков в матче с «Ворсклой» забил очень симпатичный мяч, и после этого все потуги «Зирки» огорчить своих соперников остаются тщетными. Если и сегодня мячи будут лететь мимо ворот Пенькова, то через неделю у «Зирки» будут еще 90 минут, чтобы «расколдовать» ворота своих оппонентов, когда в соперниках будет «Черноморец».
 
Судьбу матча первого круга между «Зиркой» и «Сталью» решил один-единственный точный удар Максима Прядуна, которого роскошной передачей снабдил Чичиков. Мог быть счет и крупнее, но Загальский не реализовал пенальти. Та победа была для кропивничан еще памятной и тем, что стала первой над «Сталью» на уровне Премьер-лиги, а гол Прядуна первым в пяти очных матчах. В остальных четырех поединках фиксировались одна ничья и три победы «сталеваров».
 
Киевский арбитр Владимир Новохатний проведет свой второй матч на уровне Премьер-лиги, а в своей дебютной игре он зафиксировал нулевую ничью «Стали» с «Карпатами».
 
Ростислав ОРЕХОВ
 
Ориентировочные составы:
 
«Зирка»: Паст, Ковалев, Цюпа, Полегенько, Пепе, Загальский, Драченко, Оганесян, Чичиков, Рассадкин, Прядун
 
«Сталь»: Пеньков, Даниелян, Ткачук, Якымив, Михайличенко, Копытов, Мысык, Месхи, Кузык, Климчук, Обрадович 
 
Дисквалификация: Качараба («Зирка»)

3 декабря, воскресенье
«Зирка»  «Сталь»
Кропивницкий. Стадион «Зирка». 14.00
ТВ-трансляция на канале «Футбол 1»
 Арбитр: Владимир Новохатний (Киев)
 Прогноз Sport.ua – 1:1

 

Источник — Sport.ua

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