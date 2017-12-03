Карпати – Олімпік. Анонс

У неділю, 3 грудня, «Карпати» на стадіоні «Україна» в заключному у цьому році домашньому матчі прийматимуть донецький «Олімпік», причому ця гра на відміну від минулої з «Маріуполем» відбудеться вже з вболівальниками. «Олімпійці» зустрінуть «левів» з діючим клубним гольовим рекордом, а «левам», які перебувають на межі із «зоною вильоту», відступати далі нікуди.

Раніше «Карпати» лише сім разів зустрічалися з «Олімпіком», а на своєму полі «зелено-білі» ще внічию з «олімпійцями» не грали: дві перемоги та поразка. Востаннє підопічні незмінного у Прем’єр-лізі керманича «Олімпіка» Романа Санжара приїжджали до Львова ще 28 серпня минулого року. Тоді ще на «Арені-Львів» гості завдяки дублю Лисенка здобули перемогу – 2:0. Нинішнього року «Карпати» вже двічі у статусі гостей зустрічалися з «Олімпіком»: спочатку у березні в Черкасах, а потім в серпні – в Києві, і кожного разу арбітри фіксували нульові нічиї.

Цього разу донецький клуб приїде на Галичину, утримуючи клубну рекордну серію, забиваючи у чемпіонаті впродовж 10 ігор поспіль (15 м’ячів). До речі, востаннє гравці «Олімпіку» не забивали голи у Прем’єр-лізі саме в матчі першого кола з «Карпатами». В ході сезону поповнили лави «олімпійців» декілька гравців, в тому числі і досвідчений Прийомов, який в минулому турі оформив дубль у ворота «Шахтаря».

З діючих гравців, які забивали голи у попередніх матчах «Карпат» та «Олімпіка», виділимо ветерана «Карпат» Худоб’яка, який вже тричі (!) «розписувався» у воротах донецького клубу, дубль оформляв Швед-молодший, а по разу відзначалися Чачуа і Кльоц. У нинішній заявці «олімпійців» ніхто не забивав у ворота «левів».

Для нового тренерського штабу «левів», який очолює колишній захисник «Карпат» Олег Бойчишин, це буде перша домашня гра. Тож «зелено-білі» налаштовані завершити домашній рік на мажорній ноті, перервавши свої дві неприємні серії: безвиграшну на своєму полі, яка триває 5 ігор (три нічиї та дві поразки) та поточну безгольову – з 306-ти хвилин.

Щодо «круглих» цифр навколо матчу, то 100-й гол в елітному дивізіоні можуть забити гравці «Олімпіка» (ще одне взяття воріт). Виведе команди на поле харківський арбітр Катерина Монзуль, яка провела раніше вже 17 ігор у Прем’єр-лізі. За участю Монзуль «леви» раніше провели три матчі: по одній перемозі, нічиїй та поразці. «Олімпійці» ж провели лише одну гру при Монзуль, і зазнали розгромної поразки – в гостях від «Зорі» (0:3).

Юрій НАЗАРКЕВИЧ

Ориентировочные составы:

«Карпаты»: Пидкивка, Ди Франко, Лобай, Сеныця, Федецкий, Гуцуляк, Мякушко, Голодюк, Карраскаль, Тиссоне, Гладкий

«Олимпик»: Махарадзе, Шестаков, Кравченко, Шабанов, Федорив, Богданов, Цимбалюк, Сондей, Приемов, Моха, Беленький

Травмы: Нестеров, Ксенз («Карпаты») – Брикнер («Олимпик»)



3 декабря, воскресенье