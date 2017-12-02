Черноморец – Заря. Анонс

Что ж, летне-осенняя часть чемпионата Украины вступает в свою заключительную фазу. В субботу-воскресенье в Премьер-лиге матчи 18-го тура, после чего всем командам останется провести по одной игре, а там уже и долгожданный отпуск. А еще у двух оставшихся туров есть особенность – большинство клубов проведет по последнему матчу перед своим болельщиком в уходящем (да-да, уже можно и об этом говорить) 2017 году. Большинство, за исключением двух команд. Каменская «Сталь» уже закрыла программу своих «условно» домашних матчей, сыграв в прошлом туре с «Динамо». А вот «Черноморцу» немного повезло – у него по календарю оба оставшихся матча в родных стенах, где команда Олега Дулуба, конечно же, попытается выжать максимум из того преимущества, которое они могут дать.

Максимум с «моряками» в сезоне случался дважды, когда были добыты победsы над «Динамо» и «Олимпиком», еще трижды одесситы дома сыграли вничью. Что и дало в сумме 9 очков – большую часть из тех 15-ти, что есть в активе у «Черноморца». Последняя победа над «Олимпиком» стала невероятно важной для одесситов – она позволила вырваться из болота внизу турнирной таблицы, но нет никаких гарантий от того, что в самое ближайшее время можно туда и опять вернуться. Тут всё, как говорится, в руках самих «моряков». Никто не спорит, пока сезон у «Черноморца» явно не складывается – это если сравнивать с прошлым годом. Но как раз предстоящие две игры у команды своего рода «шанс реабилитироваться». Сегодняшняя игра с «Зарей», и та, что будет через неделю с «Зиркой», по сути, для команды судьбоносные – если взять 6 очков, то уже в следующем году еще будет реально ввязаться в борьбу за шестерку. Пусть там, в феврале и марте, будут и не самые простые соперники – «Шахтер», «Карпаты» и «Ворскла». В противном случае, даже при 4-х набранных очках, это уже практически гарантия нижней шестерки на второй стадии чемпионата.

И «Заря», несмотря на то, что её беспроигрышная серия в чемпионате достигла уже девяти матчей, далека еще от того, чтобы обеспечить себе спокойствие в оставшихся двух матчах 2017 года, а все идет к тому, что за первую шестерку луганчане будут биться до заключительных минут заключительного матча первой этапа чемпионата. Из этих девяти «беспроигрышных» матчей только три победные, а на ничьих весомый рывок из той ситуации, в которой команда Юрия Вернидуба оказалась после неудачного начала чемпионата, не сделаешь. К тому же, не будем забывать, что в ближайший четверг «Зарю» ждет, считай, как это ни пафосно прозвучит, главный матч 2017 года – у луганчан на кону будет стоять путевка туда, где они никогда ранее не бывали, возможность достигнуть того, чего никогда не досягали.

Последняя победа над «Зиркой», помимо очковых приобретений, больше была для «Зари» важна с моральной точки зрения. Ничьи в чемпионате, два поражения в Лиге Европы, не давали положительных эмоций и так уже играющим на пределе футболистам. О чем, собственно, и говорил Юрий Вернидуб в своем комментарии к матчу против «Зирки». После побед Юрий Николаевич обычно бывает очень словоохотливым, но только не в этот раз: «Хорошо, что выиграли, так как не выигрывали давно. Надеюсь, что сможем сохранить наших ребят и постараемся в оставшихся трёх играх добыть позитивный результат». Очевидно, что все мысли наставника «Зари» даже тогда уже были связаны с будущими поединками.

С матчем первого круга против «Черноморца» у «Зари» наверняка связаны самые приятные воспоминания, а какие еще могут быть после победы 5:0. Что и говорить, после дубля Иури и мячей Гречишкина, Гордиенко и Караваева досталось тогда одесситам по полной. Это еще и при нереализованном Иури пенальти! Этой победой «Заря» несколько подсократила своё отставание от «Черноморца» в общей статистике встреч в рамках чемпионатов Украины. В 31-м матче одесситы имеют преимущество: 15 побед, 11 поражений и 5 ничьих, мячи 42:37.

Для арбитра Виталия Романова предстоящая игра будет в Премьер-лиге 65-й. У «Черноморца» в играх при арбитраже Романова положительный баланс: 8 матчей, 4 победы, 3 ничьи и одно поражение, мячи 11:7. «Заря» же в девяти матчах с Романовым только дважды выиграла, еще дважды сыграла вничью и 5 матчей проиграла, мячи 7:13.

Ориентировочные составы:

«Черноморец»: Гутор, Мартыненко, Жунич, Люлька, Алассан, Ковалец, Хобленко, Политыло, Зубейко, Васин, Татарков

«Заря»: Лунин, Сваток, Сухоцкий, Чечер, Опанасенко, Караваев, Громов, Гордиенко, Бабенко, Лунёв, Иури

Дисквалификации: Ваг («Черноморец»)



2 декабря, суббота