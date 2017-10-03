Первая лига. Все голы 14-го тура

ТАКИЕ "ВБОЛИВАЛЬНЫКИ"И ЕСТЬ СМИТТЯ!!!ГНАТЬ СРАНОЙ МЕТЛОЙ СО СТАДИОНОВ ТАКИХ НАДО!!!

Каждый рассуждает в меру своей воспитанности. Так же "сміття" роняет других посебе. Луч...

Я теж проти натуралізації! Однак, до рівня Марлоса у нас дотягують максимум 2-3 українці.... Тому...

Ну ну,испугались что Гармаш будет на банке.

Якби не роздавали паспорти усякому сміттю, то у цих фанатів могли б виникнути проблеми з його отр...