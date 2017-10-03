ФОТО ДНЯ: Ультрас Динамо выступили против натурализации Марлоса

Ультрас киевского «Динамо» во время матча с «Зарей» в Запорожье (4:4) вывесили несколько баннеров, которые отображают позицию фанатского движения столичной команды по некоторым спорным вопросам в украинском футболе.



«На этой игре мы еще раз выразили свою позицию по матчу Украина - Хорватия, на который билеты продаются по паспортам.

А также высказались против натурализации очередного игрока, который не смог заиграть в своей стране. Ведь натурализация как явление убивает всю суть понятия «национальная сборная», – сказано в заявлении фанатов столичной команды.