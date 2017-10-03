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ФОТО ДНЯ: Ультрас Динамо выступили против натурализации Марлоса

Фанаты столичного клуба считают, что бразильцу не место в команде Андрея Шевченко

  • 03.10.2017 11:01
  • 944 просмотров
  • 5 комментария
Метки
facebook.com/wbc.kyiv
© facebook.com/wbc.kyiv

Ультрас киевского «Динамо» во время матча с «Зарей» в Запорожье (4:4) вывесили несколько баннеров, которые отображают позицию фанатского движения столичной команды по некоторым спорным вопросам в украинском футболе.

«На этой игре мы еще раз выразили свою позицию по матчу Украина - Хорватия, на который билеты продаются по паспортам.

А также высказались против натурализации очередного игрока, который не смог заиграть в своей стране. Ведь натурализация как явление убивает всю суть понятия «национальная сборная», – сказано в заявлении фанатов столичной команды.

Источник — Facebook.com

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Комментарии
    SrnaDario
    online
    SrnaDario, 03.10.2017 11:07
    +10
    Якби не роздавали паспорти усякому сміттю, то у цих фанатів могли б виникнути проблеми з його отриманням.
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    googlt
    online
      googlt, 03.10.2017 11:09
    +3
    Ну ну,испугались что Гармаш будет на банке.
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    M-E-S-S-E-R
    online
      M-E-S-S-E-R, 03.10.2017 11:13
    +7
    Я теж проти натуралізації! Однак, до рівня Марлоса у нас дотягують максимум 2-3 українці.... Тому, ласкаво просимо до ЗБІРНОЇ !
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    Aratt
    online
      Aratt, 03.10.2017 11:16
    +2
    Каждый рассуждает в меру своей воспитанности. Так же "сміття" роняет других посебе.
    Лучше бы обратили внимание на проблемы своего клуба, а не давали иным советы.
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    zahar-skarceni1979
    online
      zahar-skarceni1979, 03.10.2017 11:16
    +3
    ТАКИЕ "ВБОЛИВАЛЬНЫКИ"И ЕСТЬ СМИТТЯ!!!ГНАТЬ СРАНОЙ МЕТЛОЙ СО СТАДИОНОВ ТАКИХ НАДО!!!
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