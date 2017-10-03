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СІЛАС: «Цей тиждень – найкращий у моїй кар’єрі»

Хабек «Зорі» – про матчі «Динамо» та «Атлетіком»

  • 03.10.2017 10:42
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1927.kiev.ua
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Півзахисник «Зорі» Сілас поділився враженнями від поєдинків з «Динамо» (4:4) та «Атлетіком» (1:0).

 «Я ще досі перебуваю у захваті. Це була одна з найбільш захоплюючих ігор, які у мене коли-небудь були. Без сумніву, цей тиждень - найкращий у моїй кар’єрі. Це були два великі матчі, з двома великими командами.

Юрій Миколайович мені сказав, щоб я йшов пробивати цей штрафний. Я мав впевненість в тому, що я зможу забити. Я був дуже радий забити, адже рахунок став рівним. Удар - моя сильна сторона.

Я не думаю, що у нас був поганий перший тайм. Ми грали добре, але допустили помилки, і «Динамо» скористалося ними. У другому таймі ми були змушені йти усіма силами вперед, щоб спочатку скоротити результат, а потім, можливо, і зовсім виграти цю гру. Можу з впевненістю сказати, що цей матч прирівнюється до перемоги», - сказав Сілас.

Источник — 1927

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