СІЛАС: «Цей тиждень – найкращий у моїй кар’єрі»

Півзахисник «Зорі» Сілас поділився враженнями від поєдинків з «Динамо» (4:4) та «Атлетіком» (1:0).
«Я ще досі перебуваю у захваті. Це була одна з найбільш захоплюючих ігор, які у мене коли-небудь були. Без сумніву, цей тиждень - найкращий у моїй кар’єрі. Це були два великі матчі, з двома великими командами.
Юрій Миколайович мені сказав, щоб я йшов пробивати цей штрафний. Я мав впевненість в тому, що я зможу забити. Я був дуже радий забити, адже рахунок став рівним. Удар - моя сильна сторона.
Я не думаю, що у нас був поганий перший тайм. Ми грали добре, але допустили помилки, і «Динамо» скористалося ними. У другому таймі ми були змушені йти усіма силами вперед, щоб спочатку скоротити результат, а потім, можливо, і зовсім виграти цю гру. Можу з впевненістю сказати, що цей матч прирівнюється до перемоги», - сказав Сілас.
Источник — 1927
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.