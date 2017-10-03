Сергій Бойко судитиме поєдинок кваліфікації ЧС-2018

Бригада українських арбітрів на чолі із Сергієм Бойком розсудить протистояння групи «С» між збірними Норвегії та одним із лідерів групи − командою Північної Ірландії. Матч відбудеться 8 жовтня на стадіоні «Уллеваал» у місті Осло і розпочнеться о 20:45 за місцевим часом.
Допомагатимуть Сергію асистенти − Володимир Володін та Олег Плужник, а також четвертий арбітр − Анатолій Абдула. Спостерігач арбітражу − Бернардіно Гонцалес Васкес із Іспанії.
Источник — Комитет арбитров ФФУ
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