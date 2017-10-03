Рики Ламберт завершил карьеру

В последние дни появились слухи об интересе Кристал Пэлас к тридцатипятилетнему Ламберту, находящемуся в статусе свободного агента. На этом фоне сегодня нападающий выпустил официальное заявление о том, что вешает бутсы на гвоздь.
Рики Ламберт благодарит болельщиков всех клубов, за которые он выступал, и говорит, что горд поездкой на Чемпионат мира 2014 года в составе национальной сборной.
Первое предложение заявления гласит:
"Рики Ламберт, игрок сборной Англии и лучший бомбардир английских чемпионатов третьего тысячелетия, принял решение завершить профессиональную карьеру".
Да, удивительно, но Ламберт действительно забил в чемпионатах Англии в двадцать первом веке больше голов, чем кто бы то ни было ещё.
Топ-5 бомбардиров за этот период выглядит следующим образом:
5. Джермейн Дефо – 187 голов
4. Билли Шарп – 193 гола
3. Джейми Кьюретон – 199 голов
2. Уэйн Руни – 200 голов
1. Рики Ламберт – 219 голов
За свою профессиональную карьеру Ламберт провёл более семисот матчей, забив 241 гол во всех турнирах. Он играл в девяти клубах во всех четырёх профессиональных дивизионах. При этом каждая из его команд заслуживала повышение в классе.
Источник — Фан-сайт ФК Ливерпуль
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