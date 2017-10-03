Давид Алаба травмировал лодыжку и не сыграет за сборную

Давид Алаба не поедет в сборную Австрии на предстоящие матчи отборочного этапа на чемпионат мира.
В начале сентября 25-летний футболист получил травму лодыжки во время матча со сборной Грузии и до сих пор не восстановился на сто процентов.
В течение недели Алаба будет работать по индивидуальной программе.
Источник — ФК Бавария
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