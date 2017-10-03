Фил Джонс травмировался на тренировке сборной

шахтёр это пока что не национальность, а профессия.

Теоретически измерить нельзя, а на щеневмэрлий мерятется аж бегом, а "бамбас" как ты е...

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Главное, что название Украина уже было с 12 века. А то и раньше. И ассоциировалось с этой землёй....

Каталонских современных реалий я не знаю, но отдельный чемпионат Каталонии, если отделение будет ...

Зараз Дмитро Копій, якщо ще хто згадає про такого, піднімає з небуття сайт Чемпіонат. Він повніст...