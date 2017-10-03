Фил Джонс травмировался на тренировке сборной

Как сообщает Sky Sports, Фил Джонс покинул расположение сборной и возвращается в клуб из-за травмы лодыжки.
Джонс пропустил тренировку в понедельник утром и был обследован медиками сборной, после чего было принято решение отправить игрока в клуб для восстановления.
Напомним, что перед матчем с «Кристал Пэлас» Жозе Моуринью сказал, что решение об участии Фила Джонса в матче будет приниматься в последний момент после проведения фитнес-тестов. В итоге Джонс отыграл полный матч.
Также сообщается, что первую тренировку сборной Бельгии пропустили оба игрока «Юнайтед» - Ромелу Лукаку и Маруан Феллайни. У обоих футболистов также были зафиксированы небольшие повреждения перед матчем с «Пэлас», однако оба отыграли по 90 минут. Учитывая, что Бельгия уже квалифицировалась на Чемпионат мира, вероятно, что Лукаку и Феллайни не примут участие в оставшихся двух матчах бельгийских «красных дьяволов».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.