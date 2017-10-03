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Фил Джонс травмировался на тренировке сборной

Игрок уже вернулся в расположение клуба

  • 03.10.2017 08:42
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Фил Джонс травмировался на тренировке сборной

Как сообщает Sky Sports, Фил Джонс покинул расположение сборной и возвращается в клуб из-за травмы лодыжки.

Джонс пропустил тренировку в понедельник утром и был обследован медиками сборной, после чего было принято решение отправить игрока в клуб для восстановления.

Напомним, что перед матчем с «Кристал Пэлас» Жозе Моуринью сказал, что решение об участии Фила Джонса в матче будет приниматься в последний момент после проведения фитнес-тестов. В итоге Джонс отыграл полный матч.

Также сообщается, что первую тренировку сборной Бельгии пропустили оба игрока «Юнайтед» - Ромелу Лукаку и Маруан Феллайни. У обоих футболистов также были зафиксированы небольшие повреждения перед матчем с «Пэлас», однако оба отыграли по 90 минут. Учитывая, что Бельгия уже квалифицировалась на Чемпионат мира, вероятно, что Лукаку и Феллайни не примут участие в оставшихся двух матчах бельгийских «красных дьяволов».

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