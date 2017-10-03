Молодежная сборная с Зинченко и Коваленко сыграет против Арсенала

Молодежная сборная Украины в рамках подготовки к домашнему матчу отборочного турнира Евро-2019 U-21 против Нидерландов, который состоится 10 октября, проведет завтра контрольный поединок.
Соперником команды Александра Головко в этом спарринге станет киевский «Арсенал», который сейчас уверенно лидирует в первенстве первой лиги.
Отметим, что в предстоящем поединке примут участие двое футболистов национальной сборной Украины — Александр Зинченко и Виктор Коваленко. Оба эти футболиста из-за перебора желтых карточек не смогут сыграть в матче отборочного цикла ЧМ-2018 Косово — Украина, и по решению тренерского штаба «сине-желтых» на несколько дней отправятся в расположение молодежной сборной.
Источник — Динамо Киев от Шурика
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