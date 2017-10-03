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Лукаку травмировал лодыжку и может пропустить матчи сборной

Бельгиец тренируется по индивидуальной программе

  • 03.10.2017 09:25
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Getty Images. Ромелу Лукаку
© Getty Images. Ромелу Лукаку

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку получил травму лодыжки в матче Премьер-Лиги против «Кристал Пэлас» в субботу, однако это повреждение не носит серьезного характера. В минувший уикенд Лукаку сыграл все 90 минут, забил свой седьмой гол в этом сезоне Премьер-Лиги и помог «Юнайтед» одержать победу со счетом 4:0.

Однако на вызов в сборную Бельгии Ромелу прибыл с жалобами на лодыжку. В понедельник для 24-летнего футболиста было организовано углубленное обследование, результаты которого оказались оптимистичными.

«Ромелу Лукаку прошел МРТ-обследование, которое не выявило перелома или структурных повреждений», — гласит официальное заявление Федерации футбола Бельгии.

В ближайшие дни, в качестве меры предосторожности, Лукаку будет заниматься по индивидуальной программе, однако Ромелу все еще может сыграть в отборочных матчах к Чемпионату Мира 2018 года против Боснии и Кипра.

Добавим, что у главного тренера бельгийцев Роберто Мартинеса нет повода рисковать Лукаку, ведь его команда уже выиграла Группу H, досрочно обеспечив себе поездку в Россию следующим летом.

Источник — Fapl.ru

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