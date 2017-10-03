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Арсенал зимой попытается продать Озила

Арсен Венгер больше не рассчитывает на немецкого хавбека

  • 03.10.2017 09:33
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Getty Images. Месут Озил
© Getty Images. Месут Озил

«Арсенал» предпочитает продать полузащитника Месута Озила в зимнее трансферное окно, нежели лишиться его в конце сезона безо всякой компенсации.В отличие от ситуации с Алексисом Санчесом, минувшим летом «канонирам» не пришлось сильно стараться, чтобы удержать Озила — своей игрой в прошлом сезоне Месуту не удалось заинтересовать топ-клубы Европы.

Несмотря на серьезные претензии к своей игре, Озил не желает снижать запросы в отношении нового контракта. Как утверждает Daily Mirror, Месут готов продлить сотрудничество с «Арсеналом» только при зарплате в 350 тысяч фунтов в неделю.

В данный момент «канониры» готовы увеличить недельное жалование игрока сборной Германии до 275 тыс. фунтов в неделю, но Озилу этого мало. Шансы на то, что сторонам все-таки удастся договориться, невелики.

По информации издания, эта ситуация наводит «Арсенал» на мысли о продаже 28-летнего Озила в январе — другой возможности получить хоть какие-нибудь деньги за своего плеймейкера у лондонского клуба уже не будет.

Начало этого сезона показало, что команда Арсена Венгера вполне может обходиться без Месута, который в данный момент и вовсе отсутствует с небольшой травмой колена. В новой кампании Озил еще не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи.

Одним из претендентов на Озила может стать «Интер», чей спортивный директор Пьеро Аузилио подтвердил интерес к Месуту, но предположил, что «Арсенал» не продаст игрока посреди сезона.

Также не исключен вариант, при котором Озил останется в Премьер-Лиге. Интерес к Месуту приписывают его бывшему тренеру по «Реалу» Жозе Моуриньо, ныне возглавляющему «Манчестер Юнайтед».

Источник — Fapl.ru

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