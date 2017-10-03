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Карло Анчелотти взял отпуск до конца сезона

Итальянский тренер решил отдохнуть после работы с «Баварией»

  • 03.10.2017 09:42
  • 99 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Бавария. Карло Анчелотти
© ФК Бавария. Карло Анчелотти

Уволенный из «Баварии» Карло Анчелотти успокоил работающих в Премьер-Лиге тренеров, заявив о своих планах взять отпуск до конца сезона.На прошлой неделе «Бавария» сокрушительно проиграла ПСЖ в Лиге Чемпионов (3:0), и уже на следующий день руководство мюнхенского клуба указало Анчелотти на дверь.

Английская пресса ожидает, что следующим карьерным шагом 58-летнего итальянца станет возвращение в Премьер-Лигу, где ранее ему довелось поработать с «Челси».

Уже сейчас Карло сватают в «Эвертон» и «Вест Хэм», которые заметно буксуют на старте нового сезона, несмотря на значительные инвестиции. Также слухи связывают Анчелотти с назначением в «Арсенале» и возвращением в «Челси».

Однако пока коллеги экс-наставника «Ювентуса», «Милана», ПСЖ и «Реала» по тренерскому могут спать спокойно. К работе Анчелотти планирует вернуться только следующим летом.

«В следующие 10 месяцев я буду отдыхать. Я не буду тренировать другую команду».

«Что я могу сказать по поводу своего увольнения? Лучше я промолчу», — сообщил Анчелотти Sky Sport Italia.

Источник — Fapl.ru

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Комментарии
    diogendog
    online
      diogendog, 03.10.2017 09:42
    +1
    Заложили тебя, Карл.
    Причём, закладывают как всегда свои.
    Интересно, как поведёт себя новый тренер Баварии с этими футболистами?
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