Карло Анчелотти взял отпуск до конца сезона

Уволенный из «Баварии» Карло Анчелотти успокоил работающих в Премьер-Лиге тренеров, заявив о своих планах взять отпуск до конца сезона.На прошлой неделе «Бавария» сокрушительно проиграла ПСЖ в Лиге Чемпионов (3:0), и уже на следующий день руководство мюнхенского клуба указало Анчелотти на дверь.
Английская пресса ожидает, что следующим карьерным шагом 58-летнего итальянца станет возвращение в Премьер-Лигу, где ранее ему довелось поработать с «Челси».
Уже сейчас Карло сватают в «Эвертон» и «Вест Хэм», которые заметно буксуют на старте нового сезона, несмотря на значительные инвестиции. Также слухи связывают Анчелотти с назначением в «Арсенале» и возвращением в «Челси».
Однако пока коллеги экс-наставника «Ювентуса», «Милана», ПСЖ и «Реала» по тренерскому могут спать спокойно. К работе Анчелотти планирует вернуться только следующим летом.
«В следующие 10 месяцев я буду отдыхать. Я не буду тренировать другую команду».
«Что я могу сказать по поводу своего увольнения? Лучше я промолчу», — сообщил Анчелотти Sky Sport Italia.
Источник — Fapl.ru
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