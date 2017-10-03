Сергей КРАВЧЕНКО: «Соперники всю игру нас провоцировали»

Капитан «Днепра-1» Сергей Кравченко прокомментировал волевую победу над «Таврией» (2:1).
«Когда вся команда из 11 игроков весь матч стоит даже не на своей половине поля, а в собственной штрафной площадке, то очень трудно пробить такую защиту. Хотя у нас еще в первом тайме моменты были, и если бы мы забили раньше, то дальше было бы полегче.
К тому же качество газона не подлежит никакой критике, трудно на таком поле играть – оно сухое, также был еще ветер. Но, на мой взгляд, мы нормально играли, даже несмотря на такую защиту создавали моменты.
Да, потом пропустили ненужный гол, хотя у них вообще только лишь два удара по воротам было за весь матч, но мы проявили характер, и я считаю, что в таких матчах команда растет в собственном мастерстве и это говорит о том, что мы на верном пути
Слава Богу, сумел забить пенальти, но потом еще проявил эмоции. На протяжении всего матча соперники нас провоцировали, постоянно затягивали время, и после гола у меня действительно был эмоциональный порыв, на что соперник показал мне средний палец
После этого нас обоих удалили с поля. Считаю, если бы арбитр дал нам по желтой карточке, то было бы нормальным наказанием для обоих.
Посмотрите, что кричат после гола в Англии и других странах – и никто никого не выгоняет. Это нормальное явление для футбола, ведь это – эмоции», – сказал Кравченко.
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