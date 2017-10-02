Калинич пропустит матч против Украины

Нападающий итальянского «Милана» Никола Калинич не поможет сборной Хорватии в матчах квалификации чемпионата мира-2018.
В матче против «Ромы» 29-летний хорват получил травму бедра и вылетел на несколько недель.
Также за сборную Хорватии не смогут сыграть Ведран Чорлука, Матео Ковачич, Марко Пьяца, Тин Едвай, а участие Деяна Ловрена остается под вопросом.
Отметим, что бывший игрок «Днепра» забил победный мяч в матче против сборной Украины этой весной.
Матч Украина – Хорватия пройдет в Киеве 9 октября.
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