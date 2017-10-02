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Калинич пропустит матч против Украины

29-летний хорват получил травму бедра и вылетел на несколько недель

  • 02.10.2017 23:44
  • 409 просмотров
  • 3 комментария
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HNS. Никола Калинич
© HNS. Никола Калинич
Нападающий итальянского «Милана» Никола Калинич не поможет сборной Хорватии в матчах квалификации чемпионата мира-2018.
 
В матче против «Ромы» 29-летний хорват получил травму бедра и вылетел на несколько недель.
 
Также за сборную Хорватии не смогут сыграть Ведран Чорлука, Матео Ковачич, Марко Пьяца, Тин Едвай, а участие Деяна Ловрена остается под вопросом. 
 
Отметим, что бывший игрок «Днепра» забил победный мяч в матче против сборной Украины этой весной. 
 
Матч Украина – Хорватия пройдет в Киеве 9 октября. 

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Комментарии
    Miaso
      Miaso, 02.10.2017 23:58
    +2
    Главное втащить косово ( безумно важный матч ), а потом ждать матч 4-х летия!
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    Oleh Dub
      Oleh Dub, 03.10.2017 00:00
    +1
    золоті слова! склад ніби непоганий! головне щоб билися за результат на полі!
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    александр ковтун
      александр ковтун, 03.10.2017 00:26
    +1
    самый сильный сейчас в хорватиии так что на на руку.. выздоравливай николо после..
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