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Александр ЗИНЧЕНКО: «У нас никогда не было проблем с настроем»

20-летний хавбек сборной Украины поделился ожиданиями от матча против Косово

  • 02.10.2017 23:28
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Getty Images. Александр Зинченко
© Getty Images. Александр Зинченко
Хавбек сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал предстоящий матч против Косово. 
 
«Самый важный матч – тот, который следующий. Наш ближайший поединок, в котором мы встретимся с Косово, будет решать очень многое. И уже отталкиваясь от матча в Албании, мы будем двигаться дальше, начнем готовиться к хорватам.
 
Недооценка? У нас никогда не было проблем с настроем. Знаем, что наша группа очень ровная. Все соперники очень сильные. Но мы надеемся на хороший результат», – сказал Зинченко.
 
Матч Косово – Украина пройдет 6 октября в Албании.

Источник — terrikon.com

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