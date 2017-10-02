Александр ЗИНЧЕНКО: «У нас никогда не было проблем с настроем»

Хавбек сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал предстоящий матч против Косово.

«Самый важный матч – тот, который следующий. Наш ближайший поединок, в котором мы встретимся с Косово, будет решать очень многое. И уже отталкиваясь от матча в Албании, мы будем двигаться дальше, начнем готовиться к хорватам.

Недооценка? У нас никогда не было проблем с настроем. Знаем, что наша группа очень ровная. Все соперники очень сильные. Но мы надеемся на хороший результат», – сказал Зинченко.

Матч Косово – Украина пройдет 6 октября в Албании.