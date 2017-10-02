Челси не вровень Ман Сити, кризис Эвертона и невзрачный Ливерпуль

«Тоттенхэм» нанес первое домашнее поражение «терьерам»

Команда Маурисио Почеттино продолжает штамповать выездные победы. Вслед за «Ньюкаслом», «Эвертоном» и «Вест Хэмом» обыграли «шпоры» и «Хаддерсфилд Таун». Вопреки всем прогнозам борьбы в отчетной встрече не получилось, и поединок получился односторонним.

Уже к перерыву «Тоттенхэм» сделал игру, убедительно ведя с разницей в три мяча. Пятый дубль (с учетом матчей за национальную команду) в сентябре оформил Харри Кейн, пребывающий в прекрасных кондициях. Еще один гол забил Бен Дэвис. Также я бы отметил игру двух крайних защитников – Кирана Триппьера (2 ассиста) и Бена Дэвиса (гол+ассист), очень продуктивно сыгравших на атаку. А в компенсированное ко второму тайму время жирную точку в матче поставил Мусса Сиссоко, забивший свой дебютный гол за «шпор».

Таким образом, команда Давида Вагнера провалила первый серьезный экзамен в сезоне, потерпев первое домашнее поражение в Премьер-лиге. Кроме того «терьеры» пропустили сразу четыре гола за игру, до этого пропустив в шести матчах всего трижды. А «Тоттенхэм» благодаря уверенной победе впервые в сезоне поднялся на третье место, обойдя «Челси».

«Хаддерсфилд Таун» – «Тоттенхэм» 0:4 (ВИДЕО)

Голы: Кейн, 9, 23, Дэвис, 16, Сиссоко, 90+1

«Хаддерсфилд Таун»: Лессль – Смит, Йоргенсен, Шиндлер, Леве (Мэлоун, 60) – Хогг (Уайтхед, 82), Муй (Биллинг, 61) – Качунга, Инс, ван Ла Парра – Депуатр

«Тоттенхэм»: Льорис – Альдервейрельд, Санчес, Вертонген – Триппьер (Уокер-Питерс, 82), Уинкс, Дайер, Дэвис – Эриксен (Сиссоко, 75), Алли, Кейн (Сон, 87)

Предупреждения: Алли – Качунга

«Пэлас» снова разгромлен Манчестером

«Кристал Пэлас» вторую неделю подряд потерпел крупное поражение от манчестерской команды. На этот раз обидчиком «орлов» стала команда Жозе Моуриньо, забив на один гол меньше, нежели «Сити» неделю назад.

Героем встречи стал Маруан Феллаини, оформивший дубль. Бельгиец получил свой шанс в основе клуба благодаря травме Поля Погба и стоит признать, пока 29-летний полузащитник выглядит уверенно, отличившись уже в третий раз в последних четырех поединках во всех турнирах. Еще по голу забили Хуан Мата и Ромелу Лукаку, единолично возглавивший бомбардирскую гонку с 7 мячами. А Маркус Рэшфорд отдал две голевые передачи.

«Манчестер Юнайтед» – «Кристал Пэлас» 4:0 (ВИДЕО)

Голы: Мата, 3, Феллаини, 35, 48, Лукаку, 86

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа — Валенсия, Смоллинг, Джонс, Янг — Матич, Феллаини – Мата (Эррера, 77), Мхитарян (Лингард, 66), Рэшфорд (Мартиаль, 72) — Лукаку

«Кристал Пэлас»: Хеннесси — Уорд, М. Сако, Дилэйни, ван Анхолт — Миливоевич, Кабай – Таунсенд, Панчеон (Ридевальд, 69), Шлупп (Макартур, 68) – Б. Сако (Ладапо, 74)

«Ман Сити» ошарашил «Стэмфорд Бридж»

Первый главный поединок сезона в АПЛ остался за «Манчестер Сити». Команда Хосепа Гвардиолы одолела на «Стэмфорд Бридж» действующего чемпиона. Причем, несмотря на минимальный счет, «горожане» выглядели значительно сильнее и убедительнее соперника. За весь матч подопечные Антонио Конте так и не заставили всерьез вступить в игру Эдерсона, за исключением, разве что удара Сезара Аспиликуэты (да и то с натяжкой) со средней дистанции.

Безусловно, ранняя травма лучшего бомбардира лондонского клуба Альваро Мораты повлияла на дальнейшие перипетии и рисунок встречи, ведь с испанским форвардом на острие атаки «синие» хоть какую-ту остроту создавали. Тем не менее, просто стоить принять за действительное тот факт, что на сегодняшний день «Ман Сити» сильнее «Челси».

Не сказать, что «горожане» провели невероятно сильную игру. Но они доминировали на протяжении всего поединка и ни разу не дали усомниться в своем превосходстве. А во втором тайме игровой перевес «Сити» так и вовсе был тотальным. Все что смогли «синие» - до поры до времени сдерживать натиск на свои ворота. Но и Тибо Куртуа был бессилен, когда Кевин Де Брюйне шикарным ударом из-за пределов штрафной отправил мяч в дальний угол. «Челси», просидевший весь второй тайм у своих ворот, даже оказался не в состоянии устроить финальный штурм у противоположных ворот.

«Ман Сити» очень понравился в атаке. Даже в отсутствии из-за травмы основного форварда Серхио Агуэро «горожане» остро атаковали, в основном за счет своих реактивных вингеров. Особо выделялся Рахим Стерлинг, неплох был и единственный центрфорвард Габриэл Жезус. Впрочем, выделять кого-то одного не хочется, да и несправедливо это, поскольку «Сити» был силен, прежде всего, командной игрой, как в обороне, так и в атаке.

«Горожане» продлили победную серию до пяти матчей, а беспроигрышную – до семи. Но самое главное, манчестерская команда показала достойную игру фаворита чемпионской гонки. Пожалуй, сейчас едва ли найдется тот, кто будет спорить с тем, что на сегодняшний день «Манчестер Сити» показывает лучшую игру в Англии.

А команда Антонио Конте после волевой победы над «Атлетико» в Лиге чемпионов прервала пятиматчевую беспроигрышную серию и потерпела второе поражение в семи поединках Премьер-лиги. Не тот нынче «Челси», опустившийся на четвертое место, чтобы на равных тягаться с более маститыми и породистыми командами.

«Челси» – «Манчестер Сити» 0:1 (ВИДЕО)

Гол: Де Брюйне, 67

«Челси»: Куртуа – Рюдигер, Кристенсен, Кэхилл – Аспиликуэта, Канте, Бакайоко (Батшуайи, 73), Алонсо – Азар (Педро, 72), Фабрегас, Мората (Виллиан, 35)

«Манчестер Сити»: Эдерсон – Уокер, Стоунз, Отаменди, Делф – Фернандиньо – Стерлинг, Де Брюйне (Данило, 90+3), Д. Сильва (Б. Силва, 76), Сане (Гюндоган, 84) – Жезус

Предупреждения: Фернандиньо, Отаменди

Очередной провал «Эвертона»

«Эвертон» продолжает падение. «Ириски» проиграли четвертый из семи поединков АПП, доведя свое положение, почти, что до критической точки. Проведя мощную трансферную кампанию летом, команда Рональда Кумана продолжает выглядеть беспомощно в этом сезоне. Но одно дело проиграть «Тоттенхэму», МЮ и «Челси», совершенно другое – «Бернли», да еще в родных стенах.

Это поражение как бы намекает и дает понять руководителям клуба, что уже необходимо предпринимать серьезные действия, поскольку сезон еще можно спасти и избежать явного краха. Не могу сказать, что увольнение Кумана, который еще пользуется доверием боссов клуба, единственно верный шаг в данной ситуации, но лучше убрать наставника сейчас, чем сделать это потом, когда будет уже поздно.

Что касается самого матча на «Гудисон Парк», отмечу, что победный гол во встрече забил Джефф Хендрик, который оставил не у дел Моргана Шнайдерлина, а затем и Джордана Пикфорда. «Эвертон» же хоть и нанес 23 удара по воротам, из которых всего четыре в створ, больше мучился, чем играл. А потому очередное поражение «ирисок» не должно сильно удивлять, с учетом кризисного состояния команды.

Зато «Бернли» производит сильное впечатление на старте сезона. Проведя несколько хороших поединков, команда Шона Дайча перед двухнедельным перерывом, вызванным матчами национальных сборных, будет занимать очень высокое шестое место.

«Эвертон» - «Бернли» 0:1 (ВИДЕО)

Гол: Хендрик, 21

«Эвертон»: Пикфорд – Мартина, Уильямс, Кин, Бэйнс – Гуйе, Власич (Дэвис, 69), Шнайдерлин (Руни, 63) – Кэлверт-Льюин, Сигурдссон, Ньяссе (Сандро, 82)

«Бернли»: Поуп – Лоутон, Тарковски, Ми, Уорд – Хендрик (Барнс, 88) – Дефур, Корк, Арфилд, Бреди – Вуд

Предупреждения: Кэлверт-Льюин, Бэйнс – Дефур, Арфилд

«Ливерпуль» поделил очки с «Ньюкаслом»

Рафаэль Бенитес снова не проиграл «Ливерпулю». Команда испанского специалиста дала настоящий бой мерсисайдцам на «Сент-Джеймс Парк» и разжилась по делу заработанными очками. «Сороки» не позволили «Ливерпулю» показать свой лучший футбол или «Ливерпуль» был не в состоянии что-то показать в гостях против крепкой команды. «Красным» не особо помог и Садио Мане, вернувшийся на поле после трехматчевой дисквалификации.

Все голы в поединке были забиты в первом тайме. Сначала счет открыл роскошным ударом Филиппе Коутиньо, забивший третий гол в последних трех матчах во всех турнирах. А спустя семь минут окончательный счет на табло установил Хоселу, принесший своей команде ничью. Испанец хладнокровно реализовал выход один на один, сполна воспользовавшись безобразными действиями гостей в обороне и легко переиграв Симона Миньоле.

В целом игра, прошедшая в равной борьбе, отнюдь не впечатлила своей зрелищностью и динамичностью. Была видна неуступчивость со стороны обеих команд, никто не хотел уступать, как итог – боевая ничья.

«Ньюкасл» – «Ливерпуль» 1:1 (ВИДЕО)

Голы: Хоселу, 36 – Коутиньо, 29

«Ньюкасл»: Эллиот – Йедлин, Ласселс, Кларк, Манкильо – Шелви, Мерино (Хейден, 74) – Ритчи, А. Перес (Диаме, 90+1), Атсу – Хоселу (Гэйл, 79)

«Ливерпуль»: Миньоле – Гомес, Матип, Ловрен, Морено – Вейналдум, Хендерсон, Коутиньо – Салах (Окслейд-Чемберлен, 84), Мане (Соланке, 74), Старридж (Фирмино, 74)

Предупреждения: А. Перес – Гомес

Все результаты 7-го тура:

«Хаддерсфилд Таун» - «Тоттенхэм» 0:4

«Сток Сити» - «Саутгемптон» 2:1

«Борнмут» - «Лестер Сити» 0:0

«Манчестер Юнайтед» - «Кристал Пэлас» 4:0

«Вест Хэм» - «Суонси» 1:0

«Вест Бромвич» - «Уотфорд» 2:2

«Челси» - «Манчестер Сити» 0:1

«Арсенал» - «Брайтон энд Хоув Альбион» 2:0

«Эвертон» - «Бернли» 0:1

«Ньюкасл» - «Ливерпуль» 1:1

Турнирная таблица