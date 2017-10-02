ФК Барселона присоединится к забастовке в Каталонии

Последние комментарии

ВИДЕО ДНЯ. Радость Бернарда после получения желтой карточки 00:36 — slavagondurasu Вот это злодей... на выла його! Слава теусигальпе! Расчленить! Хто не скаче, в того яйца! Банд...

Калинич пропустит матч против Украины 00:26 — александр ковтун самый сильный сейчас в хорватиии так что на на руку.. выздоравливай николо после..