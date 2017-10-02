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ФК Барселона присоединится к забастовке в Каталонии

Ни одна из команд, в том числе и молодежная, завтра не будут тренироваться

  • 02.10.2017 23:12
  • 1534 просмотров
  • 6 комментария
Метки
Getty Images
© Getty Images
Футбольный клуб «Барселона» присоединился к забастовке в Каталонии, после проведенного референдума о независимости Каталонии.
 
«ФК «Барселона» присоединяется к всеобщей забастовке, объявивший общественное движение Table for Democracy, поэтому завтра клуб будет закрыт», - говорится в сообщении.
 
Ни одна из команд, в том числе и молодежная, завтра не будут тренироваться.

Источник — Twitter

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Комментарии
    kpiter
    kpiter, 02.10.2017 23:45
    +8
    ага, и будет Барселона играть в чемпионате Каталонии.....с дублем Барселоны!
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    Alex Lugano
    online
      Alex Lugano, 03.10.2017 00:06
    +1
    Итак, ждем с нетерпением Чемпионат Catalunya: Барселона, Эспаньол, Жирона. ... Хотя маловато, надо еще из Сегунды добавить: Барселона Б, Химнастик, Реус Депортиу. В самый раз.
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    Александр Дешин
      Александр Дешин, 03.10.2017 00:08
    +1
    рыжий знает
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    maks69
      maks69, 03.10.2017 00:10
    +1
    Долбоебы...
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    Footballboy
      Footballboy, 03.10.2017 00:12
    +1
    Ото дурачки. Шо им было не так? Испания, прекрасная страна.
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    александр ковтун
      александр ковтун, 03.10.2017 00:23
    0
    а спорт юа сепары.... зачем эти новости дают...?
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