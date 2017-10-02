ФК Барселона присоединится к забастовке в Каталонии

Футбольный клуб «Барселона» присоединился к забастовке в Каталонии, после проведенного референдума о независимости Каталонии.
«ФК «Барселона» присоединяется к всеобщей забастовке, объявивший общественное движение Table for Democracy, поэтому завтра клуб будет закрыт», - говорится в сообщении.
Ни одна из команд, в том числе и молодежная, завтра не будут тренироваться.
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.