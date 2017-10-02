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Богдан БУТКО: «По травме ничего не могу сказать, болит в одном месте»

Защитник сборной Украины рассказал, что завтра буду делать диагностику

  • 02.10.2017 22:52
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footboom.com. Богдан Бутко
© footboom.com. Богдан Бутко
Защитник сборной Украины Богдан Бутко рассказал о травме, которую он получил в матче со львовскими «Карпатами»
 
«Пока еще по травме ничего не могу сказать, болит в одном месте, а что — не пойму. Завтра буду делать диагностику, поскольку сегодня ее нельзя было делать — можно только спустя сутки. После обследования уже все будет видно. В матче делал рывок во время контратаки на наши ворота, в тот момент почувствовал, что задняя поверхность бедра стала как камень. Но, думаю, ничего серьезного нет. Если бы была серьезная травма, я бы почувствовал растяжение. А так — спазм. Хорошо, что я сразу поменялся. 
 
С «Манчестер Сити» была тяжелая игра, в Англии мы прилично набегались. Тем более, сейчас игры через два дня на третий, вот, возможно, нагрузки и сказались. На днях должно быть посвящение новичков. Страшно ли ребятам? Марлосу, думаю, точно не страшно. Он говорит: «Я готов!». Может, он уже что-то заготовил», – сказал Бутко.

Источник — Footboom

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