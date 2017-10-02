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Фанаты сборной Испании освистали и оскорбляли Пике

Также болельщики освистали наставника Хулена Лопетеги, который вызвал Пике в национальную команду

  • 02.10.2017 22:34
  • 885 просмотров
  • 7 комментария
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Getty Images. Жерар Пике
© Getty Images. Жерар Пике
Фанаты сборной Испании освистали защитника каталонской «Барселоны» Жерара Пике во время тренировки национальной команды.
 
Болельщики пришли на открытую тренировку с плакатами: «Пике, ублюдок, убирайся из сборной» и «Пике, ты испанец». Полиция отбирала у болельщиков провокационные баннеры.
 
Также, болельщики освистали главного тренера сборной Испании Хулена Лопетеги, который вызвал Пике.

Источник — Marca

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Комментарии
    Andriy Kulyk
    Andriy Kulyk, 02.10.2017 22:36
    +2
    Правельно не..уй сепарів брати в збірну !!
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    Jeck
      Jeck, 02.10.2017 22:53
    +10
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    Shunya
      Shunya, 02.10.2017 22:55
    +2
    Jeck, 02.10.2017 22:53
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    та це пздц якийсь
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    Shunya
      Shunya, 02.10.2017 22:57
    +4
    Jeck, 02.10.2017 22:53
    Декілька днів неможливо нормально на сайт зайти - тони реклами.
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    В опера/хром неможливо навіть заблокувати . В FF по краще з цим
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    Ярик Ярославский
      Ярик Ярославский, 02.10.2017 22:57
    -4
    Andriy Kulyk, 02.10.2017 22:36
    Правельно не..уй сепарів брати в збірну !!

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    Евгений Нескажу
    online
      Евгений Нескажу, 02.10.2017 23:07
    +1
    Многие о сепаратизме говорят, но тут ситуация немного другая. Каталония, в свое время была присоеденина к Испании насильственным путем. Люди всю жизнь мечтали о независимости, так что никакого сепаратизме тут нет. Это законное право людей
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    Жилдабыл
    online
      Жилдабыл, 02.10.2017 23:11
    0
    Shunya, 02.10.2017 22:55
    Jeck, 02.10.2017 22:53
    Декілька днів неможливо нормально на сайт зайти - тони реклами.Заходжу на інші сайти і немає такого.Стоять 2 антиблоки - по 95 блокованих реклам і все одно море всього пролазить.Прейменуйтеся в reklama.ua

    та це пздц якийсь
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