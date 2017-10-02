Фанаты сборной Испании освистали и оскорбляли Пике

Фанаты сборной Испании освистали защитника каталонской «Барселоны» Жерара Пике во время тренировки национальной команды.
Болельщики пришли на открытую тренировку с плакатами: «Пике, ублюдок, убирайся из сборной» и «Пике, ты испанец». Полиция отбирала у болельщиков провокационные баннеры.
Также, болельщики освистали главного тренера сборной Испании Хулена Лопетеги, который вызвал Пике.
Источник — Marca
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та це пздц якийсь
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