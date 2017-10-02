Фанаты сборной Испании освистали и оскорбляли Пике

С отключенным adblock сайт вообще превращается в какого то свистящее-пердящего монстра, изо всех...

Многие о сепаратизме говорят, но тут ситуация немного другая. Каталония, в свое время была присое...

вчи історію краще

В опера/хром неможливо навіть заблокувати . В FF по краще з цим

та це пздц якийсь

Декілька днів неможливо нормально на сайт зайти - тони реклами.Заходжу на інші сайти і немає тако...