Павел ЛУКЬЯНЧУК: «Вызов в сборную стал настоящим сюрпризом»

«Вызов в сборную стал настоящим сюрпризом. Узнал об этом лишь вчера вечером, когда со мной связался администратор. Честно говоря, даже не понял, что происходит. Пока что с Андреем Шевченко мы не разговаривали. Думаю, уже в процессе работы будут какие-то подсказки.

Надеюсь, смогу быстро адаптироваться в команде. Понятно, что влиться в новый коллектив – это не всегда просто. Сделаю все возможное, чтобы это процесс прошел успешно», – сказал Лукьянчук.