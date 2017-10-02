Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Павел ЛУКЬЯНЧУК: «Вызов в сборную стал настоящим сюрпризом»

21-летний защитник донецкого «Олимпика» прокомментировал свой вызов в национальную сборную Украины

  • 02.10.2017 21:38
  • 22 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФФУ. Павел Лукьянчук
© ФФУ. Павел Лукьянчук
Защитник сборной Украины Павел Лукьянчук прокомментировал свой вызов в национальную команду
 
«Вызов в сборную стал настоящим сюрпризом. Узнал об этом лишь вчера вечером, когда со мной связался администратор. Честно говоря, даже не понял, что происходит. Пока что с Андреем Шевченко мы не разговаривали. Думаю, уже в процессе работы будут какие-то подсказки.
 
Надеюсь, смогу быстро адаптироваться в команде. Понятно, что влиться в новый коллектив – это не всегда просто. Сделаю все возможное, чтобы это процесс прошел успешно», – сказал Лукьянчук.

Источник — terrikon.com

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.