Как сборная Украины к «двум финалам» готовится

В понедельник, 2 октября, сборная Украины по футболу начала подготовку к двум последним матчам группового этапа отбора на ЧМ-2018 против Косова и Хорватии.

Команда Андрея Шевченко на этот раз собралась не в Киеве, а в Харькове, в уже привычном «Superior Golf & Spa Resort». «Здесь хорошие условия. Поле рядом, закрытое место. Харьков всегда нас хорошо встречает», — объяснил выбор места сбора Шевченко.

После пресс-конференции главного тренера команда отправилась на тренировку, 15 минут которой были открыты для прессы, на расположенный неподалеку стадион «Солнечный». Несмотря на скромные размеры, арена оставляет о себе приятное впечатление – хорошее освещение, уютные трибуны и великолепный газон, которому позавидуют многие стадионы команд украинской высшей лиги.

На тренировку украинская команда собралась не в полном составе. Из-за личных проблем не успел присоединиться к коллективу защитник «Кайсериспора» Александр Кучер. Впрочем, он прибудет в расположение сборной уже в понедельник вечером.

Ждут в команде результатов МРТ улетевшего с «Шахтером» в Киев защитника Ярослава Ракицкого, который получил травму в концовке матча с «Карпатами» в минувшее воскресенье. Краем уха удалось услышать, как один из игроков сборной говорил коллеге, что Ракицкий все же прибудет в расположение национальной команды уже во вторник. Еще один травмировавшийся в матче с «Карпатами» защитник Богдан Бутко на тренировке присутствовал в качестве зрителя, Андрей Шевченко решил поберечь игрока. «Сделал неудачный рывок», — сказал Бутко о своей травме.

Неплохо вписался в команду натурализованный бразилец Марлос. Видно, что Марлос еще несколько стесняется своих новых партнеров и старается держаться поближе к игрокам «Шахтера», к тому же Коваленко. Тем не менее, в команде приняли Марлоса радушно, а стеснение футболиста скоро должно пройти.

Осваивается в национальной команде и еще один новичок — 21-летний защитник «Олимпика» Павел Лукьянчук, спешно вызванный в связи с травмами Ракицкого и Бутко.

«Вызов стал для меня сюрпризом, я узнал о нем только вчера вечером. Даже не понял, что происходит, когда мне позвонил администратор сборной. С Шевченко пока не разговаривал. В процессе, я думаю, будут какие-то подсказки», — поделился впечатлением о своем вызове в сборную Украины юный футболист.

Андрей Шевченко, кстати, принимал весьма активное участие в тренировке. Наставник сборной Украины на равных с футболистами играл в «квадрат», раз за разом демонстрируя, что его техника и умение обращаться с мячом никуда не исчезли. Подумалось, что, учитывая скудость выбора в линии атаки украинской команды, Андрей Николаевич и сейчас на поле каши бы не испортил, а, того и гляди, помог бы…

В целом, атмосфера в команде понравилась. Чувствовалось, что игроки приехали в сборную в хорошем расположении духа. Им осталось только хорошо отдохнуть после напряженных матчей чемпионатов и еврокубков. А дальше – битвы с Косовом и Хорватией, которые Шевченко на пресс-конференции окрестил «двумя финалами». Чтобы пробиться на ЧМ-2018, их нужно обязательно выиграть. И есть ощущение, что «сине-желтым» это по силам. Команда выглядит именно командой. Единой. Собранной. Волевой. И результат к ней обязательно придет. Не может не прийти.

Фото Алексея ПОЛУБОЯРОВА