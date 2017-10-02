Болельщики Легии избили футболистов после крупного поражения

Фанаты «Легии» избили футболистов команды после поражения в матче 11-го тура польской Экстракласы против «Леха» (0:3).

Когда игроки вышли со стадиона на охраняемую парковку клуба, то увидели 50 ожидающих фанатов. Они решили, что фанаты хотят поговорить, но те сразу набросились на футболистов.

Болельщики в основном били игроков по затылкам и давали им пощечины. После избиения фанаты сказали: «Если будете так же играть, мы придем снова».

В футбольном клубе начали внутреннее расследование произошедшего.