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Болельщики Легии избили футболистов после крупного поражения

Фанаты в основном били игроков по затылкам и давали им пощечины

  • 02.10.2017 21:20
  • 652 просмотров
  • 1 комментария
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przegladsportowy.pl
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Фанаты «Легии» избили футболистов команды после поражения в матче 11-го тура польской Экстракласы против «Леха» (0:3).
 
Когда игроки вышли со стадиона на охраняемую парковку клуба, то увидели 50 ожидающих фанатов. Они решили, что фанаты хотят поговорить, но те сразу набросились на футболистов.
 
Болельщики в основном били игроков по затылкам и давали им пощечины. После избиения фанаты сказали: «Если будете так же играть, мы придем снова».
 
В футбольном клубе начали внутреннее расследование произошедшего.

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Комментарии
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 02.10.2017 21:28
    0
    Думаю, не завадить деяким піжонам з Динамо зустрітися з такими фанами, щоб нагадати, за який клуб вони виступають.
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