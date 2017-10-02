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ЗИНЧЕНКО: «Лично буду готовить Марлоса к песне на посвящении»

20-летний хавбек сборной Украины поделился мнением о приходе Марлоса

  • 02.10.2017 21:03
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Getty Images. Александр Зинченко
© Getty Images. Александр Зинченко
Хавбек сборной Украины Александр Зинченко поделился мнением о приходе Марлоса в национальную команду.
 
«Марлос  — качественный игрок, который поможет сборной. Предоставим ему поддержку во всем, в чем будет нужно. А поддержка ему сейчас необходима. Как будем его посвящать? Лично буду готовить его к песне, как я это раньше делал с другими», – сказал Зинченко.
 
Напомним, ранее Марлос заявлял, что будет петь песню на украинском языке.

Источник — Брутальный футбол

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