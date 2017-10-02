ЗИНЧЕНКО: «Лично буду готовить Марлоса к песне на посвящении»

Хавбек сборной Украины Александр Зинченко поделился мнением о приходе Марлоса в национальную команду.

«Марлос — качественный игрок, который поможет сборной. Предоставим ему поддержку во всем, в чем будет нужно. А поддержка ему сейчас необходима. Как будем его посвящать? Лично буду готовить его к песне, как я это раньше делал с другими», – сказал Зинченко.