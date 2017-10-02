ЗИНЧЕНКО: «Лично буду готовить Марлоса к песне на посвящении»

Хавбек сборной Украины Александр Зинченко поделился мнением о приходе Марлоса в национальную команду.
«Марлос — качественный игрок, который поможет сборной. Предоставим ему поддержку во всем, в чем будет нужно. А поддержка ему сейчас необходима. Как будем его посвящать? Лично буду готовить его к песне, как я это раньше делал с другими», – сказал Зинченко.
Напомним, ранее Марлос заявлял, что будет петь песню на украинском языке.
Источник — Брутальный футбол
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.