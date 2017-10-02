ФОТО ДНЯ. Марлос на тренировке сборной Украины

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Голевое безумие на Славутич-Арене: Заря и Динамо сыграли вничью 21:35 — Сергей Двореченец Заре, безусловно, огромный респект, но такой результат говорит о том, что Динамо не в состоянии ...

ФФУ оштрафована за поведение фанатов на матчах с Турцией и Исландией 21:34 — heroyam неужели не понятно это месть суркиса мало дынамивцыв грают у збирний 21:29 — Valeriy Steblovskyy Эти уроды с УЕФА и ФИФА штрафуют за нарушения,которые могут быть на матчах,где фанаты поддерживаю...

Свитолина на следующей неделе может стать первой ракеткой мира 21:33 — vit-2 Це точно, останні матчі Еліни після зайвого дня відпочинку (на третій день після попередньої гри)...