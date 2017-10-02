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ФОТО ДНЯ. Марлос на тренировке сборной Украины

Первые фото 29-летнего хавбека с тренировки национальной команды

  • 02.10.2017 20:54
  • 2773 просмотров
  • 6 комментария
Метки
ФФУ. Марлос
© ФФУ. Марлос

Предлагаем вашему вниманию первые фото Марлоса с тренировки национальной команды.

Источник — Facebook.com

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Комментарии
    Олександр Олександр
    online
      Олександр Олександр, 02.10.2017 20:58
    +13
    Удачи, результативных передач и много голов за сборную!!!!
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    heroyam
    online
      heroyam, 02.10.2017 20:58
    +8
    марлос новый лидер сборной
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    stoyura
      stoyura, 02.10.2017 21:05
    0
    Надеюсь он хоть сало ест?
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    romanchik83
      romanchik83, 02.10.2017 21:14
    +6
    Честно, непривычно Марлоса в форме сборной видеть.Но как то приятно и верю,что он придаст нашей сборной силы и разнообразия.
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    VooDoo_DP
      VooDoo_DP, 02.10.2017 21:22
    +4
    Цвета нашей сборной схожи с селесао, так что почти Бразилия;)
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    ABC
      ABC, 02.10.2017 21:29
    +2
    Удачі!Хороший гравець.
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