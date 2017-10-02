ФФУ оштрафована за поведение фанатов на матчах с Турцией и Исландией

FIFA оштрафовала Федерацию футбола Украины на 48 тысяч швейцарских франков (около 42 тысяч евро) по итогам осенних матчей квалификации чемпионата мира-2018 с Турцией и Исландией.

Основная сумма штрафа (€41 тысяча) выписана за матч с турками в Харькове, где фанаты распевали дискриминационные кричалки, блокировали лестничные пролеты, также были случаи выбегания на поле.

Напомним, в матче со сборной Исландией болельщики украинской национальной команды использовали файера и петарды.

Также Федерацию футбола Украины получила предупреждение от международной федерации.