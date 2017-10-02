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ФФУ оштрафована за поведение фанатов на матчах с Турцией и Исландией

€41 тысяча выписана за матч с турками в Харькове, где фанаты распевали дискриминационные кричалки

  • 02.10.2017 19:32
  • 352 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФФУ
© ФФУ
FIFA оштрафовала Федерацию футбола Украины на 48 тысяч швейцарских франков (около 42 тысяч евро) по итогам осенних матчей квалификации чемпионата мира-2018 с Турцией и Исландией.
 
Основная сумма штрафа (€41 тысяча) выписана за матч с турками в Харькове, где фанаты распевали дискриминационные кричалки, блокировали лестничные пролеты, также были случаи выбегания на поле.
 
Напомним, в матче со сборной Исландией болельщики украинской национальной команды использовали файера и петарды. 
 
Также Федерацию футбола Украины получила предупреждение от международной федерации.

Источник — ФИФА

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Комментарии
    Вячеслав Куценко
      Вячеслав Куценко, 02.10.2017 19:49
    0
    Блэт шо за бред. Был на матче, какие выбегания? Кроме что вначале матча несколько минут которые не застал. Кричалки?Обычные кричалки как всегда, кроме что "Аллах пи**рас", но то не так четко и громко было слышно, и только ультрасы кричали. Про блокирование лестничных пролетов тоже в первый раз слышу.
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    dudigo78
    online
      dudigo78, 02.10.2017 19:53
    +1
    Вячеслав Куценко, 02.10.2017 19:49
    Блэт шо за бред. Был на матче, какие выбегания? Кроме что вначале матча несколько минут которые не застал. Кричалки?Обычные кричалки как всегда, кроме что "Аллах пи**рас", но то не так четко и громко было слышно, и только ультрасы кричали. Про блокирование лестничных пролетов тоже в первый раз слышу.
    для того такі організації і існують, щоб бабло ні за що отримувати. От ЛА 4 роки дисквалу впаяли за те, що вболівальник на трибуні з футболкою з номером 88 був
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