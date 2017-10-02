Гелиос придумал велосипед, Полтава на нем догоняет лидера

На послематчевой пресс-конференции наставник «Гелиоса» Сергей Сизихин откровенно признался, что побаивался поездки в Полтаву. Мол, кадровые потери «солнечные» понесли серьезные, а хозяева сейчас на ходу. Поэтому едва ли не главным призывом к подопечным был такой: «играть, особенно в обороне, от простого, велосипед придумывать категорически запрещается».

Оставшиеся в строю бойцы наставника ослушались, и победу таки праздновали хозяева. А все благодаря единственному мячу ветерана Ковпака, который во втором туре кряду приносит своей новой команде три очка. В предыдущем матче он дуплетом расстрелял ворота «Ингульца» (2:1), сейчас наказал за ошибку молодого защитника харьковчан Счастливцева, неудачно отбросившего мяч вратарю. Перехват от однофамильца знаменитого партизана и решающий гол. Команда Бессмертного продолжила упрямую погоню за «Арсеналом, отдалившись от четвертых харьковчан уже на семь очков.

Уже семь туров кряду не может победить бронзовый призер позапрошлого чемпионата. Причем после всех этих матчей у «Оболони-Бровар» — жестокий ноль в графе «забитые мячи». Правда, в 14-м туре киевляне, скорее всего, остались довольны безголевой ничьей, ведь добыли ее в споре с серебряным медалистом минувшего первенства и одним из лидеров нынешнего. А вот «Десне» впору кусать локти: теперь ее отставание от второй «Полтавы» составляет уже шесть баллов.

Открылся же данный тур в Винниках, там местный «Рух» принимал еще одного претендента на выход в элиту — «Ингулец». Команда Сергея Лавриненко уверенно начала сезон, но вот два последних матча выиграть не смогла, вследствие чего даже вылетела из первой тройки. Реабилитироваться можно было за счет «Руха», идущего в нижней части таблицы и недавно сменившего тренера. Вот только сделать это петровским футболистам не удалось. Более того, «Ингульцу» просто повезло унести оттуда ноги, да еще и ничью. Наверное, до сих пор команда благодарит своего вратаря Ганева, уже при счете 1:1 отразившего два хозяйских пенальти. А тем, в свою очередь, не удалось поздравить собственного тренера победой: за день до игры Владимир Мазяр праздновал 40-летие.

Прервал свою трехматчевую проигрышную серию «Колос». Команда Руслана Костышина дома обыграла луцкую «Волынь» — 1:0. В составе лучан дебютировал 36-летний форвард Александр Пищур, после пяти лет заграничных странствий вернувшийся в клуб.

Аккуратно, но уверенно приближается к лидирующей группе «Авангард». На сей раз он обыграл «Сумы», и эта победа стала третьей подряд для команды Александра Косевича. Теперь краматорский коллектив сравнялся по очкам с пятым «Ингульцом» и в следующем туре поедет явно за тремя очками в гости к одному из аутсайдеров «Кремню».

Именно «Балканы» опередил кременчугский клуб в прошлом сезоне в борьбе за бронзовые медали второй лиги. Сейчас эти соперники встретились между собой в рамках первой. На данный момент дела идут лучше у команды из села Заря, которая спокойно шествует в серединке таблицы. А вот «Кремень» болтается в зоне вылета, и каждая победа им крайне важна. Но в этом противостоянии победителя выявить не удалось — 1:1. Отметим, что в прошлом сезоне «Кремень» также ни разу не сумел выиграть у «Балкан» (0:1 на выезде, 1:1 дома).

Уверенный ход набрал «Горняк-Спорт». В этом туре ребята Сергея Пучкова обыграли «Николаев» и довели свою беспроигрышную серию до шести матчей. За это время было добыто пять побед, расписана одна ничья, при этом не пропущено ни одного мяча. Отметим, что все пять поединков были выиграны именно со счетом 1:0.

Встретились в эти выходные и команды с примечательными показателями забитых и пропущенных мячей. «Жемчужина» имеет самую худшую оборону в чемпионате (26 пропущенных), «Нефтяник-Укрнефть» входит в пятерку худших команд по забитым (всего 10). В этом матче свое превосходство показала защита «ювелиров», она отыграла на ноль, вот только так же выступила и атака. Впрочем, не забили и ахтырцы.

Закрывался 14-й тур чемпионата первой лиги матчем лидера —столичного «Арсенала» и одного из неудачников — «Черкасского Днепра». Этот тур вообще получился жадным на голы, ведь ни в одном из матчей ни одна из команд не сумела провести больше одного мяча, и лишь в двух поединках забивали оба соперника. Не стал исключением и бой канониров с бедным недавним серебряным призером. Все решил один точный удар в исполнении киевлян, которые снова единолично возглавили турнирную таблицу и продолжают идти без поражений в этом чемпионате.

Иван АНДРЕЙЧЕНКО

Первая лига. 14-й тур

29 сентября, пятница

«Рух» — «Ингулец» — 1:1

Голы: Хомченко, 67 — Клименко, 60.

30 сентября, суббота

«Балканы» — «Кремень» — 1:1

Голы: Опря, 31 — Тертышный, 16.

«Горняк-Спорт» — «Николаев» — 1:0

Гол: Шевчук, 14.

«Жемчужина» — «Нефтяник-Укрнефть» — 0:0

«Полтава» — «Гелиос» — 1:0

Гол: Ковпак, 67.

«Колос» — «Волынь» — 1:0

Гол: Коропецкий, 59.

«Десна» — «Оболонь-Бровар» — 0:0

«Авангард» — «Сумы» — 1:0

Гол: Собко, 76 пенальти.

1 октября, воскресенье

«Арсенал» — «Черкасский Днепр» — 1:0

Гол: Майданевич, 45.

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