Игорь ПЕРДУТА: «Надеемся, что задолженности погасят в ближайшие сроки»

26-летний защитник «Ворсклы» Игорь Пердута прокомментировал высокое место полтавского клуба в турнирной таблице украинской Премьер-лиги.

«Прошло только 10 туров, но мы занимаем третью позицию — это воодушевляет. Очень хочется на деле доказать, что в предыдущем сезоне случилось досадное недоразумение, что мы — настоящая команда, которой под силу борьба за высокое место.

Есть задолженности, как об этом пишут в СМИ. Но мы верим руководству клуба — нам обещают погашение задолженностей в ближайшие сроки. Надеемся, что именно так и будет.

Мы — профессионалы, и, выходя на поле, должны все проблемы оставлять за его пределами. В играх мы должны доказывать самим себе, болельщикам команды, что чего-то стоим на самом деле, что готовы биться за честь всей Полтавы», – сказал Пердута.