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Игорь ПЕРДУТА: «Надеемся, что задолженности погасят в ближайшие сроки»

Защитник «Ворсклы» прокомментировал ситуацию с долгами полтавского клуба перед футболистами

  • 02.10.2017 19:19
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ФК Ворскла. Игорь Пердута
© ФК Ворскла. Игорь Пердута
26-летний защитник «Ворсклы» Игорь Пердута прокомментировал высокое место полтавского клуба в турнирной таблице украинской Премьер-лиги.
 
«Прошло только 10 туров, но мы занимаем третью позицию — это воодушевляет. Очень хочется на деле доказать, что в предыдущем сезоне случилось досадное недоразумение, что мы — настоящая команда, которой под силу борьба за высокое место.
 
Есть задолженности, как об этом пишут в СМИ. Но мы верим руководству клуба — нам обещают погашение задолженностей в ближайшие сроки. Надеемся, что именно так и будет.
 
Мы — профессионалы, и, выходя на поле, должны все проблемы оставлять за его пределами. В играх мы должны доказывать самим себе, болельщикам команды, что чего-то стоим на самом деле, что готовы биться за честь всей Полтавы», – сказал Пердута. 

Источник — Sportarena

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