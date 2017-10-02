Футболисты Баварии тренировались втайне от Анчелотти

Игроки мюнхенской «Баварии» остались недовольны работой бывшего главного тренера команды Карло Анчелотти.



По информации немецкой прессы, лидеры команды критиковали итальянского специалиста за низкую интенсивность тренировок. Так, в сезоне 2016/17 разминка перед основной сессией занимала всего 3 минуты. В текущем сезоне ситуации обострилась еще больше.



Дело дошло до того, что отдельные игроки устроили дополнительные тренировки. А когда Анчелотти их запретил, то звезды «Баварии» стали тренироваться за пределами базы клуба втайне от тренера.



Сообщается, что Мануэль Нойер, Томас Мюллер и Джером Боатенг посетили руководство клуба и выразили недовольство лично председателю правления клуба Карлу-Хайнцу Румменигге.