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Футболисты Баварии тренировались втайне от Анчелотти

Игроки были недовольны низкой интенсивностью тренировок

  • 02.10.2017 18:59
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ФК Бавария Мюнхен. Карло Анчелотти
© ФК Бавария Мюнхен. Карло Анчелотти

Игроки мюнхенской «Баварии» остались недовольны работой бывшего главного тренера команды Карло Анчелотти.

По информации немецкой прессы, лидеры команды критиковали итальянского специалиста за низкую интенсивность тренировок. Так, в сезоне 2016/17 разминка перед основной сессией занимала всего 3 минуты. В текущем сезоне ситуации обострилась еще больше.

Дело дошло до того, что отдельные игроки устроили дополнительные тренировки. А когда Анчелотти их запретил, то звезды «Баварии» стали тренироваться за пределами базы клуба втайне от тренера.

Сообщается, что Мануэль Нойер, Томас Мюллер и Джером Боатенг посетили руководство клуба и выразили недовольство лично председателю правления клуба Карлу-Хайнцу Румменигге.

Источник — Kicker

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