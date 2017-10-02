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МАРЛОС: «На посвящении в сборную спою украинскую песню»

Полузащитник «Шахтера» – о церемонии посвящения в национальную команду

  • 02.10.2017 18:14
  • 376 просмотров
  • 2 комментария
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ФФУ. Марлос
© ФФУ. Марлос

Новоиспеченный игрок сборной Украины Марлос поделился эмоциями от пребывания в национальной  команде.

«Я уже многих ребят знаю, против многих играл, с другими выступаю в одной команде, практически всех знаю. Но я надеюсь на поддержку команды в период моей адаптации. Волнения нет, я спокоен. Я знаю, что здесь только хорошие люди, поэтому я не волнуюсь. Я уверен, что все пройдет гладко.

Какую песню я спою на своем посвящении? Я спою песню на украинском, все остальное пока секрет», – сказал Марлос.

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    timmyc
    online
      timmyc, 02.10.2017 18:19
    +2
    О це справжній козак
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    Ossa8860
    online
      Ossa8860, 02.10.2017 18:34
    +1
    "Нiч яка мiсячна, зоряна, ясная! Видно, хоч голки збирай..."
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