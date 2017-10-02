МАРЛОС: «На посвящении в сборную спою украинскую песню»

Новоиспеченный игрок сборной Украины Марлос поделился эмоциями от пребывания в национальной команде.
«Я уже многих ребят знаю, против многих играл, с другими выступаю в одной команде, практически всех знаю. Но я надеюсь на поддержку команды в период моей адаптации. Волнения нет, я спокоен. Я знаю, что здесь только хорошие люди, поэтому я не волнуюсь. Я уверен, что все пройдет гладко.
Какую песню я спою на своем посвящении? Я спою песню на украинском, все остальное пока секрет», – сказал Марлос.
Источник — ТК Футбол
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