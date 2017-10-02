Сергей КОВАЛЕЦ: «Мотивацию Косова должны перебить своей мотивацией»

Экс-полузащитник сборной Украины Сергей Ковалец поделился ожиданиями от матчей отбора на ЧМ-2018 с национальными командами Косова и Харватии.

— Каковы ваши ожидания накануне противостояний с Косовом и Хорватией?

— Честно? Оптимистические. Ведь две победы как минимум дают нам второе место в группе, поэтому борьба за попадание на чемпионат мира продолжается. Понятно, что хотелось бы большей стабильности, но не стоит забывать, что тренерский штаб сборной прививает команде новые требования, которые не так просто даются, ведь попутно омолаживается и сам коллектив. К тому же и спаренные матчи сложно проводить на одном высоком уровне. И это касается не только сборной Украины. Вспомните Францию, которая после того, как разгромила Голландию, не смогла дома выиграть у Люксембурга…

Вообще-то три дня между поединками не способствует зрелищности. Особенно, когда после домашнего матча предстоит такой перелет, как в Исландию. По физиологии, организм футболиста восстанавливается на четвертый день.

— Как бы мы ни пытались этого избежать, но все в первую очередь ждут матча Украины против Хорватии. Не сыграет ли это злую шутку с подопечными Андрея Шевченко?

— Я даже не сомневаюсь, что, прежде всего, тренерский штаб сборной будет делать акцент на матче против Косова, в котором, несмотря на то, что Андрей Шевченко всегда требует от своих футболистов качественной игры, команда должна добиться нужного результата. Косово — непростой соперник, который жаждет себя зарекомендовать, поэтому мотивация у косоваров будет запредельной, как раз на фоне решающих матчей в группе, поэтому любую недооценку необходимо исключить. И если ребята это поймут, то к поединку с Хорватией мы подойдем в наилучшем настроении.

Сергей ДЕМЬЯНЧУК