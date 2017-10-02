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Михаил КОПОЛОВЕЦ: «За победу над Динамо получили полмиллиона долларов»

Бывший игрок «Карпат» – о периоде выступления за львовский клуб

  • 02.10.2017 17:19
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ФК Карпаты. Михаил Кополовец
© ФК Карпаты. Михаил Кополовец

Экс-игрок «Карпат» Михаил Кополовец рассказал о гигантских премиальных в период его выступления в составе львовского клуба.

«Раньше каждая игра была, как дерби. Были зарубы за каждые три очка, гонорары были интересны. Ты мог заработать кучу денег. Кажется, за победу над «Динамо» мы получили премию полмиллиона долларов. И чтобы не прогулять деньги, я пошел и через два дня купил машину.

На Кубок мы играли с «Металлистом». Между нашим президентом и Маркевичем был конфликт. Всегда были двойные-тройные премии. Мы могли деньги заработать. Пошли «влупили» 3:0 «Металлист» дома. Очень рад, что застал эти интересные времена», – сказал Кополовец.

Источник — Профутбол

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