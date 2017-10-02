Михаил КОПОЛОВЕЦ: «За победу над Динамо получили полмиллиона долларов»

<<Хитрость тура>>Каждый пропущенный гол Динамо можно считать за хитрость. И результат...

на ЧМ ,еще ,нужно постараться,что-бы выйти! а ехать или нет, решать не нам...а вот болельщикам,я ...

"Другое дело, что все будет так, как решит начальство – скажут, мы поедем, не скажут – нет.&...

Угу((( И потом будет рашистская пресса пестрить обниманием ракицкого с рашитстами и подписими мыш...

Господи , сколько же ватного руцкого дерьма на сайте !!!!Твари, что вы делаете в этой стране, поч...