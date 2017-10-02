Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

ФОТО ДНЯ: Марлос прибыл в расположение сборной Украины

Команда Андрея Шевченко получила усиление в лице хавбека донецкого «Шахтера»

  • 02.10.2017 16:23
  • 2071 просмотров
  • 5 комментария
Метки
ФФУ. Марлос
© ФФУ. Марлос

Полузащитник «Шахтера» Марлос, который на днях получил украинское гражданство, прибыл в расположение сборной.

Напомним, сегодня, 2 октября, сборная Украины в Харькове начинает подготовку к матчам отбора к ЧМ-2018 с Косовом (6 октября) и Хорватией (9 октября).

Источник — Федерация футбола Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Саня Ткач
      Саня Ткач, 02.10.2017 16:34
    +4
    красавела
    Ссылка
    digital_summer
      digital_summer, 02.10.2017 16:35
    +2
    Он седой что ли? 29 лет, ага
    Ссылка
    KIEWADIM
      KIEWADIM, 02.10.2017 16:48
    +3
    у меня кореш в 23 седой стал. нервничал много...
    Ссылка
    Elblanko
      Elblanko, 02.10.2017 16:53
    +2
    Вийде проти косово і заб'є три гола.
    Ссылка
    nordik1980
    online
      nordik1980, 02.10.2017 16:58
    0
    марлоса перевести в центр на роль плеймейкера під нападниками, бо в нас немає розігруючого
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.