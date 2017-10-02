ФОТО ДНЯ: Марлос прибыл в расположение сборной Украины

Полузащитник «Шахтера» Марлос, который на днях получил украинское гражданство, прибыл в расположение сборной.
Напомним, сегодня, 2 октября, сборная Украины в Харькове начинает подготовку к матчам отбора к ЧМ-2018 с Косовом (6 октября) и Хорватией (9 октября).
Источник — Федерация футбола Украины
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