ФОТО ДНЯ: Марлос прибыл в расположение сборной Украины

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Пекин. Цуренко проиграла Лепченко в первом круге 17:01 — Oleg Bugaets хаяти Цуренко тепер без толку-в останні місяці постійно програє-може в наступному сезоні заграє 16:58 — ruslan17c Такій Лепченко могла тільки наша Леся програти..дивився перший сет і склалось враження що грають ...

Усик узнал соперника в полуфинале WBSS 16:58 — kum_Poltava Ну ось бачиш, не все залежить від одного бійця ;)

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