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ПЯТОВ: «В нашей стране на ЧМ футболист может попасть раз в жизни»

Вратарь национальной команды – о возможной поездке в Россию

  • 02.10.2017 16:17
  • 948 просмотров
  • 4 комментария
Метки
ФФУ. Андрей Пятов
© ФФУ. Андрей Пятов

Вратарь «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов поделился мнением о возможной поездке на ЧМ-2018 в Россию, а также прокомментировал натурализацию Марлоса.

– Есть ли внутри команды разговоры, что сборная может не поехать на ЧМ-2018 даже в случае благоприятного исхода отборочного турнира?
– Нет, никаких разговоров нет. Нам как скажут, так мы и сделаем. Решать не нам. Что касается моего личного мнения, то, конечно, ехать хочется. Это же чемпионат мира – праздник футбола, который происходит раз в четыре года. В нашей стране на ЧМ футболист может попасть раз в жизни. Такое событие нельзя пропускать. И если мы туда квалифицируемся (не будем забывать, что пока у нас даже путевки на турнир нет), то ехать надо. Другое дело, что все будет так, как решит начальство – скажут, мы поедем, не скажут – нет.

– В ближайшее время команду может усилить еще один ваш одноклубник – Марлос.
– Отличный игрок. Это будет только плюсом для команды. Появится больше конкуренции, ребята будут больше стараться, конкурировать между собой. Я считаю, что это только пойдет на пользу сборной Украины.

– За сборную вы играли под руководством Блохина, Михайличенко, Маркевича, Фоменко и Шевченко. При ком из них обстановка в команде была максимально благоприятной?
– Вы еще Заварова забыли упомянуть. Он тренировал команду в одном или двух матчах. С каждым по-разному. Но обстановка в команде всегда была отличная. Конечно, каждый тренер по-своему видит процесс работы с командой, у каждого свои особенности. Главное, что команда всегда была сплоченной, вне зависимости от наставника.

Источник — УНИАН

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Комментарии
    Miaso
    online
      Miaso, 02.10.2017 16:20
    +1
    Все потому что вас с детства балают огромными контрактами! Он Исландия - Население в разы меньше Киевской Троещины, и кто кого взул?
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    svat111111
    online
      svat111111, 02.10.2017 16:26
    +1
    Miaso, 02.10.2017 16:20
    Все потому что вас с детства балают огромными контрактами! Он Исландия - Население в разы меньше Киевской Троещины, и кто кого взул?

    До чого тут контракти? Що поганого того що діти в 16 років своїм талантом можуть утримувати сім'ю? Нехай батьки правильно виховують тих дітей щоб вони не шлялись по клубах і нюхали траву. До прикладу в Англії явно не менше платять, але там кожного року з'являються якісь таланти які в свої 20 років вже коштують по 50 млн фунтів.
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    KIEWADIM
      KIEWADIM, 02.10.2017 16:56
    -1
    Если отберуться , то нужно ехать. Хотя бы потому, что футболисты своей кровью и потом заслужили сыграть против самых сильных команд мира.
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    Serhiy (Миколаїв)
    online
      Serhiy (Миколаїв), 02.10.2017 17:00
    0
    KIEWADIM, 02.10.2017 16:56
    Если отберуться , то нужно ехать. Хотя бы потому, что футболисты своей кровью и потом заслужили сыграть против самых сильных команд мира.
    И насрать на реально пролитую кровь, солдат, стариков, детей, женщин которых убивают россияне? Да?
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