ПЯТОВ: «В нашей стране на ЧМ футболист может попасть раз в жизни»

Вратарь «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов поделился мнением о возможной поездке на ЧМ-2018 в Россию, а также прокомментировал натурализацию Марлоса.



– Есть ли внутри команды разговоры, что сборная может не поехать на ЧМ-2018 даже в случае благоприятного исхода отборочного турнира?

– Нет, никаких разговоров нет. Нам как скажут, так мы и сделаем. Решать не нам. Что касается моего личного мнения, то, конечно, ехать хочется. Это же чемпионат мира – праздник футбола, который происходит раз в четыре года. В нашей стране на ЧМ футболист может попасть раз в жизни. Такое событие нельзя пропускать. И если мы туда квалифицируемся (не будем забывать, что пока у нас даже путевки на турнир нет), то ехать надо. Другое дело, что все будет так, как решит начальство – скажут, мы поедем, не скажут – нет.



– В ближайшее время команду может усилить еще один ваш одноклубник – Марлос.

– Отличный игрок. Это будет только плюсом для команды. Появится больше конкуренции, ребята будут больше стараться, конкурировать между собой. Я считаю, что это только пойдет на пользу сборной Украины.



– За сборную вы играли под руководством Блохина, Михайличенко, Маркевича, Фоменко и Шевченко. При ком из них обстановка в команде была максимально благоприятной?

– Вы еще Заварова забыли упомянуть. Он тренировал команду в одном или двух матчах. С каждым по-разному. Но обстановка в команде всегда была отличная. Конечно, каждый тренер по-своему видит процесс работы с командой, у каждого свои особенности. Главное, что команда всегда была сплоченной, вне зависимости от наставника.