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01.10.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Пустые трибуны Камп Ноу, порванная футболка Суареса и голевая феерия

Sport.ua рассказывает о топ-событиях седьмого тура испанской Примеры

  • 02.10.2017 18:02
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Пустые трибуны Камп Ноу, порванная футболка Суареса и голевая феерия

Ничья тура

В этом сезоне «зеленая» часть  Севильи – фанаты «Бетиса» – могут порадоваться за свою команду. Несколько неожиданно коллектив, который в последнее время все чаще борется за выживание, начал сезон блестяще. «Огурцам» можно простить даже одно поражение (во втором туре «Бетис» уступил «Вильярреалу»), ведь в графе Победы у «Бетиса» значится мадридский «Реал». В рамках пятого тура гол Санабрии в добавленное время принес «Бетису» победу на «Сантьго Бернабеу».

В седьмом туре «огурцам» предстоял матч против баскского «Реал Сосьедада», который тоже неплохо стартовал в новом сезоне. В теории матч мог получиться интересным, но на практике… Сюжету этой игры позавидовали бы американские блокбастеры. Такие голевые перестрелки Тарантино и не снились.

Уже на шестой минуте матча герой игры против «Реала» Антонио Санабрия вывел свою команду вперед. Однако радость южан была недолгой – Виллиан Хосе восстановил паритет в матче уже на 13-й минуте, а меньше, чем через 15 минут Микель Ойарсабаль вывел свою команду вперед.

Качельный матч продолжался и на 28-й минуте «Бетис» сравнял счет. На перерыв команды ушли с бодрой ничьей – 2:2.

Зачастую после столь насыщенного первого тайма, в тайме втором наступает затишье, однако в этом матче вторая половина получилась даже интересней первой.

Уже на старте второго тайма Хоакин вывел «Бетис» вперед. А через десять минут Хаби Прието отправил мяч в ворота Адана. В ход пошли замены. Судья поединка Алварес Искердо все чаще доставал желтые карточки. Страсти накалялись, а команды и не думали останавливаться – на 84-й минуте матча гол забил Серхио Леон, а через две минуты Диего Льоренте восстановил паритет в матче.

Думается, что, если бы не финальный свисток, эти ребята, еще десяток голов бы наколотили. Такое настроение.

«Хьюстон, у нас проблемы». Точнее: «Эусебио Сакристан, у вас проблемы». «Реал Сосьедад» в семи матчах пропустил 17 голов. Высокая позиция в турнирной таблице объясняется лишь тем, что и забивают баски много. Однако это никак не оправдывает трагедию «Сосьедада» в защитной линии.

Восемь голов и абсолютно «качельная» игра – таков  итог воскресного матча в Сан-Себастьяне.

«Реал Сосьедад» – «Бетис» – 4:4
Голы: 0:1 – 6 Санабрия, 1:1 – 13 Виллиан Жозе, 2:1 – 26 Ойарсабаль, 2:2 – 28 Феддаль, 2:3 – 46 Санчес, 3:3 – 57 Прието, 3:4 – 84 Леон, 4:4 – 86 Льоренте.
«Реал Сосьедад» – Рульи, Навас, Родригес, Одриосола, Льоренте, Прието (Каналес, 71), Ильярраменди, Сурутуса, Ойарсабаль, Хуанми (Вела, 60), Виллиан Жозе (Баутиста, 83).
«Бетис» – Адан, Манди, Дурмиси, Барраган, Феддаль, Гуардадо, Гарсия (Нарваэс, 75), Санчес (Герреро, 68), Фабиан Руис, Тельо, Санабрия (Леон, 72).
Предупреждения: Гуардадо (44), Навас (66), Ильярраменди (66), Адан (75), Льоренте (87), Леон (90).

 

Надежда тура

Поклонники испанского футбола должны помнить ту самую «Валенсию», которая играла в Лиге чемпионов и боролась за место в тройке испанского чемпионата. Последние пару сезонов валенсийцы боролись лишь за выживание, что просто немыслимо для команды со столь богатой историей и внушительными достижениями. Сингапурские боссы «Валенсии» ведут дела команды не бог весть как, так что команда оказалась в затяжном кризисе, который только усугублялся частой сменой тренеров.

В начале сезона команду возглавил Марселино Гарсиа Тораль – один из лучших тренеров в Ла Лиге. Дебютный матч у руля «Валенсии» Тораль выиграл, а вот потом пришла серия, состоящая из трех матчей, закончившихся вничью. Однако «кризис» быстро закончился и «Валенсия» разгромила тонущую «Малагу», выдала бодрый матч против «Реал Сосьедада» и в рамках седьмого тура победила «Атлетик».

Первые двадцать поединка на «Месталье» выдались спокойными и не очень богатыми событиями на футбольном поле. Зато после гола Дзадзы на 27-й минуте игра понеслась.

На 34-й минуте Пареха реализовал пенальти, назначенный за фол голкипера «Атлетика» в своей штрафной.

На перерыв «Валенсия» ушла с солидным преимуществом, однако точку в этом матче ставить было рано. На 59-й минуте Адурис шикарно обработал мяч и отправил его в ворота «Валенсии». Этот мяч стал 150-м голом в Ла Лиге для Адуриса.

Интригу  быстро убил Родриго, сделавший счет 3:1 на 67-й минуте матча. А восскресил – Гарсия, сделав счет 3:2. Он же потом имел шанс стать героем матча, сравняв счет, но Гарсия не смог переиграть кипера соперника.

Яркий матч и хороший футбол продемонстрировали команды. А это значит – надежда есть. «Валенсия» на пути к выздоровлению.

«Валенсия» – «Атлетик» – 3:2

Голы: 1:0 – 27 Дзадза, 2:0 – 34, пенальти Парехо, 2:1 – 59 Адурис, 3:1 – 66 Родриго, 3:2 – 76 Рауль Гарсия.
«Валенсия» – Нето, Гарай, Гайя, Монтойя, Габриэл, Гонсалу Гедеш (Тони Лато, 83), Парехо, Солер, Перейра (Максимович, 71), Дзадза, Родриго (Санти Мина, 73).
«Атлетик» – Аррисабалага, Нуньес, Баленсиага, Иньиго Лекуэ, Лапорт, Сан Хосе (Адурис, 46), Сусаета, Кордоба, Итурраспе, Иньяки Уильямс (Рауль Гарсия, 60), Микель Весга.
Предупреждения: Гайя (18), Аррисабалага (33), Нуньес (50), Рауль Гарсия (63), Микель Весга (80), Парехо (84), Дзадза (84).

 

Скандал тура

В воскресенье в Каталонии проходил референдум о независимости от Испании, который испанская власть признала незаконным. В город навезли полиции из других городов Испании, чтобы обеспечить порядок. Однако провести референдум в спокойной обстановке каталонцам, конечно, не удалось. Предвидев такую ситуацию, ФК «Барселона» просила Испанскую Федерацию Футбола о перенесении воскресного матча Ла Лиги против «Лас Пальмаса».  На что каталонцы получили отказ. Матч должен был состояться.

И он состоялся. В противном случае, «Барселоне» бы влепили техническое поражение. В данной ситуации, единственным возможным решением было провести матч без зрителей. Это «Барселона» и сделала.

Гигантский стадион «Камп Ноу» выглядел пугающе – на  трибунах ни одного человека.

Сам матч закончился предсказуемой победой «Барсы» - 3:0. Гол забил Бускетс, Месси оформил дубль. В первом тайме футболисты «Барселоны» получили аж 4 желтые карточки – атмосфера этого матча была не из лучших, посему футболисты просто «срывались», то грубо играя, то споря с арбитром.

Уверенная победа «Барселоны» закрепляет каталонцев на первом месте турнирной таблицы.

«Барселона» - «Лас Пальмас» - 3:0
Голы: Серхио Бускетс, 49, Лионель Месси, 71, Лионель Месси, 77.
«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Жерар Пике, Хавьер Маскерано, Хорди Альба, Алейкс Видаль (Андрес Иниеста, 46; Андре Гомеш, 84), Денис Суарес, Хосе Паулиньо (Иван Ракитич, 46), Серхи Роберто, Серхио Бускетс, Лионель Месси, Луис Суарес
«Лас Пальмас»: Леандро Чичизола, Борха Эррера, Маурисио Лемос, Мичел Маседо, Химо Наварро, Альберто Аквилани, Эрнан (Висенте Гомес, 78), Джонатан Кальери, Уссама Таннане, Хонатан Виера, Тана (Эрнан Толедо, 78)
Предупреждения: Хосе Паулиньо, 33. Жерар Пике, 35. Серхио Бускетс, 45. Хорди Альба, 45. Луис Суарес, 51. - Альберто Аквилани, 59. Химо Наварро, 61.

 

Заявление тура

Жерар Пике шокировал общественность, заявив, что он готов покинуть сборную Испании, если главный тренер команды или кто-то из Федерации Футбола посчитает его игру за сборную Испании проблемой. Жерар много  говорил о каталонской самоидентификации и  демократии. Да-да, такой вот футболист Жерар Пике.   

Во время эмоционального спича футболист несколько раз прослезился. Видео этого интервью (для знающих испанский) тут:

 

Казус тура

Воскресный день у Суареса не задался. Беспокойная ситуация в Барселоне, пустые трибуны «Камп Ноу», желтая карточка в матче… А тут еще и не удалось забить гол из хорошей позиции. Кто-то рвет на голове волосы, а Суарес – футболки.

Расстроившись из-за промаха, Суарес порвал на себе футболку. Казус в том, что в раздевалке не оказалось дополнительной футболки и матч «Барселона» доигрывала без Луиса. 

 Все матчи тура:

Автор — Яна Кустол, Sport.ua

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