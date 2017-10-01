Пустые трибуны Камп Ноу, порванная футболка Суареса и голевая феерия

Ничья тура
В этом сезоне «зеленая» часть Севильи – фанаты «Бетиса» – могут порадоваться за свою команду. Несколько неожиданно коллектив, который в последнее время все чаще борется за выживание, начал сезон блестяще. «Огурцам» можно простить даже одно поражение (во втором туре «Бетис» уступил «Вильярреалу»), ведь в графе Победы у «Бетиса» значится мадридский «Реал». В рамках пятого тура гол Санабрии в добавленное время принес «Бетису» победу на «Сантьго Бернабеу».
В седьмом туре «огурцам» предстоял матч против баскского «Реал Сосьедада», который тоже неплохо стартовал в новом сезоне. В теории матч мог получиться интересным, но на практике… Сюжету этой игры позавидовали бы американские блокбастеры. Такие голевые перестрелки Тарантино и не снились.
Уже на шестой минуте матча герой игры против «Реала» Антонио Санабрия вывел свою команду вперед. Однако радость южан была недолгой – Виллиан Хосе восстановил паритет в матче уже на 13-й минуте, а меньше, чем через 15 минут Микель Ойарсабаль вывел свою команду вперед.
Качельный матч продолжался и на 28-й минуте «Бетис» сравнял счет. На перерыв команды ушли с бодрой ничьей – 2:2.
Зачастую после столь насыщенного первого тайма, в тайме втором наступает затишье, однако в этом матче вторая половина получилась даже интересней первой.
Уже на старте второго тайма Хоакин вывел «Бетис» вперед. А через десять минут Хаби Прието отправил мяч в ворота Адана. В ход пошли замены. Судья поединка Алварес Искердо все чаще доставал желтые карточки. Страсти накалялись, а команды и не думали останавливаться – на 84-й минуте матча гол забил Серхио Леон, а через две минуты Диего Льоренте восстановил паритет в матче.
Думается, что, если бы не финальный свисток, эти ребята, еще десяток голов бы наколотили. Такое настроение.
«Хьюстон, у нас проблемы». Точнее: «Эусебио Сакристан, у вас проблемы». «Реал Сосьедад» в семи матчах пропустил 17 голов. Высокая позиция в турнирной таблице объясняется лишь тем, что и забивают баски много. Однако это никак не оправдывает трагедию «Сосьедада» в защитной линии.
Восемь голов и абсолютно «качельная» игра – таков итог воскресного матча в Сан-Себастьяне.
Надежда тура
Поклонники испанского футбола должны помнить ту самую «Валенсию», которая играла в Лиге чемпионов и боролась за место в тройке испанского чемпионата. Последние пару сезонов валенсийцы боролись лишь за выживание, что просто немыслимо для команды со столь богатой историей и внушительными достижениями. Сингапурские боссы «Валенсии» ведут дела команды не бог весть как, так что команда оказалась в затяжном кризисе, который только усугублялся частой сменой тренеров.
В начале сезона команду возглавил Марселино Гарсиа Тораль – один из лучших тренеров в Ла Лиге. Дебютный матч у руля «Валенсии» Тораль выиграл, а вот потом пришла серия, состоящая из трех матчей, закончившихся вничью. Однако «кризис» быстро закончился и «Валенсия» разгромила тонущую «Малагу», выдала бодрый матч против «Реал Сосьедада» и в рамках седьмого тура победила «Атлетик».
Первые двадцать поединка на «Месталье» выдались спокойными и не очень богатыми событиями на футбольном поле. Зато после гола Дзадзы на 27-й минуте игра понеслась.
На 34-й минуте Пареха реализовал пенальти, назначенный за фол голкипера «Атлетика» в своей штрафной.
На перерыв «Валенсия» ушла с солидным преимуществом, однако точку в этом матче ставить было рано. На 59-й минуте Адурис шикарно обработал мяч и отправил его в ворота «Валенсии». Этот мяч стал 150-м голом в Ла Лиге для Адуриса.
Интригу быстро убил Родриго, сделавший счет 3:1 на 67-й минуте матча. А восскресил – Гарсия, сделав счет 3:2. Он же потом имел шанс стать героем матча, сравняв счет, но Гарсия не смог переиграть кипера соперника.
Яркий матч и хороший футбол продемонстрировали команды. А это значит – надежда есть. «Валенсия» на пути к выздоровлению.
«Валенсия» – «Атлетик» – 3:2
Скандал тура
В воскресенье в Каталонии проходил референдум о независимости от Испании, который испанская власть признала незаконным. В город навезли полиции из других городов Испании, чтобы обеспечить порядок. Однако провести референдум в спокойной обстановке каталонцам, конечно, не удалось. Предвидев такую ситуацию, ФК «Барселона» просила Испанскую Федерацию Футбола о перенесении воскресного матча Ла Лиги против «Лас Пальмаса». На что каталонцы получили отказ. Матч должен был состояться.
И он состоялся. В противном случае, «Барселоне» бы влепили техническое поражение. В данной ситуации, единственным возможным решением было провести матч без зрителей. Это «Барселона» и сделала.
Гигантский стадион «Камп Ноу» выглядел пугающе – на трибунах ни одного человека.
Сам матч закончился предсказуемой победой «Барсы» - 3:0. Гол забил Бускетс, Месси оформил дубль. В первом тайме футболисты «Барселоны» получили аж 4 желтые карточки – атмосфера этого матча была не из лучших, посему футболисты просто «срывались», то грубо играя, то споря с арбитром.
Уверенная победа «Барселоны» закрепляет каталонцев на первом месте турнирной таблицы.
Заявление тура
Жерар Пике шокировал общественность, заявив, что он готов покинуть сборную Испании, если главный тренер команды или кто-то из Федерации Футбола посчитает его игру за сборную Испании проблемой. Жерар много говорил о каталонской самоидентификации и демократии. Да-да, такой вот футболист Жерар Пике.
Во время эмоционального спича футболист несколько раз прослезился. Видео этого интервью (для знающих испанский) тут:
Казус тура
Воскресный день у Суареса не задался. Беспокойная ситуация в Барселоне, пустые трибуны «Камп Ноу», желтая карточка в матче… А тут еще и не удалось забить гол из хорошей позиции. Кто-то рвет на голове волосы, а Суарес – футболки.
Расстроившись из-за промаха, Суарес порвал на себе футболку. Казус в том, что в раздевалке не оказалось дополнительной футболки и матч «Барселона» доигрывала без Луиса.
Все матчи тура:
Автор — Яна Кустол, Sport.ua
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