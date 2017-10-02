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Триллер в Запорожье, травмы сборников и хитрость Бернарда

Самые интересные события минувшего тура украинской Премьер-лиги – в нашем традиционном обзоре

  • 02.10.2017 14:58
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ФК Динамо
© ФК Динамо

Помимо матча в Запорожье, который уже вошел в историю украинского футбола, в 11-м туре УПЛ было на что посмотреть.

Триллер тура

После камбэка в Белграде, где команда Александра Хацкевича добыла победу, уступая после первого тайма 0:2, динамовцы умудрились не удержать преимущество в три мяча в поединке с «Зарей». Как им это удалось – вопрос риторический. Ясно одно: с такой игрой, когда «Динамо» на протяжении одного матча бросает то в жар, то в холод, всерьез бороться с «Шахтером» за чемпионство команда Александра Хацкевича вряд ли способна. Да, киевляне в очном поединке могут победить «горняков», как сделали это в первом круге, но для того, чтобы претендовать на чемпионство нужна стабильность. У «Динамо» ее нет в пределах одного матча (вспомните, игры со «Скендербеу», «Партизаном»), что уж там говорить о длительной турнирной дистанции.

Очевидно, что после ухода Ярмоленко «Динамо» не хватает лидера, который может повести за собой, завести, когда это нужно.  И пока этот лидер не появится, боюсь, «качели» в игре «Динамо» будут продолжаться. Что касается «Зари», то, думаю, сами футболисты не верили, что после 0:3 в первом тайме можно забить четыре.  Оказывается, можно. Мужики! Доказали, что такие триллеры случаются не только в финалах Лиги чемпионов, но и в матчах УПЛ.

Травмы тура

Победа над «Карпатами» (2:0) не далась лидеру чемпионата малой кровью. Вряд ли остались довольны увиденным и тренеры сборной Украины: в концовке матча травмы получили Богдан Бутко и Ярослав Ракицкий. Первый не смог доиграть встречу до конца и попросил замену, второй доиграл, но после матча отправился не в расположение сборной, а вернулся в Киев для прохождения углубленного медосмотра. А в сборную тем временем в срочном порядке довызван защитник «Олимпика» Павел Лукьянчук, который может сыграть как на правом фланге обороны, так и в центре.

Хитрость тура

Хавбек «Шахтера» Бернард на 89-й минуте встречи с «Карпатами» заработал желтую карточку за умышленный отброс мяча. Судя по всему, сделал это бразилец умышленно: эта карточка стала для него четвертой в чемпионате, и он пропустит следующий матч чемпионата с «Ворсклой». Но зато точно сыграет в матче с «Динамо», который состоится через тур. Выражение лица Бернарда после того, как арбитр показал ему предупреждение, говорит само за себя.  

Обещание тура

Президент «Олимпика» Владислав Гельзин перед матчем с «Мариуполем» пообещал авторам голом прокатиться на своем новеньком Ferrari. Сложно сказать повлияла ли на игроков дополнительная мотивация, то ли они и без нее были полны решимости прервать затянувшуюся серию без побед, но в принципиальном матче с «Мариуполем» три очка были добыты. И впервые в сезоне подопечные Романа Санжара забили три мяча. Может, действительно парни захотели с ветерком прокатиться на президентском авто?

Глупость тура

Защитник «Олимпика» Зураб Очигава появился на поле после перерыва, но уже к 68-й минуте умудрился получить две необязательные желтые карточки.

Разгром тура

Полтавская «Ворскла», отгрузив в Одессе три безответных мяча «Черноморцу», воспользовалась осечками конкурентов и укрепилась на третьем месте в турнирной таблице. Причем, от идущего на второй позиции «Динамо» команду Василия Сачко отделяет всего три очка. «Черноморец» же после трех беспроигрышных матчей с приходом Дулуба снова разочаровал – работы у белорусского специалиста в Южной Пальмире непочатый край.

Шоу тура

Поединок «Шахтер» - «Карпаты» начался с красочного шоу – футболисты выходили на поле через огненный коридор и дымовую завесу. Выглядело это достаточно эффектно – зрители в накладе точно не остались. «Шахтер» же обещает и в дальнейшем устраивать подобные сюрпризы на домашних матчах.

Фраза тура

Наставник «Зари» после игры с «Динамо» (4:4) попросил, чтобы ему записали игру на диск и назвал подопечных Мужиками с большой буквы.

«Я думаю, такие игры дорогого стоят. Для меня эта игра, как, думаю, и для моего коллеги Александра Хацкевича, останется на долгую память. Я у ребят попросил диск с записью. Я эмоциональный человек и могу кричать в перерыве. Сегодня я не кричал. Зашел и сказал: Наши фанаты вывесили баннер «Мужики» и, если мы действительно такие мужики, то должны выйти и доказать это. Еще раз убедился, что в нашей команде настоящие мужики, спортсмены с большой буквы», - отметил Юрий Вернидуб.

Гол тура

Форвард «Ворсклы» Владислав Кулач в поединке против «Черноморца» (0:3) отметился голом на загляденье. После передачи с фланга в исполнении Ребенка, Кулач с ходу левой ногой нанес обводящий удар с линии штрафной.

Источник — Sport.ua

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