Олег Кузнєцов викликав 22-х футболістів на відбір до Євро-2018

3 жовтня розпочнеться підготовка юнацької команди, складеної з гравців 2001 року народження, до кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи в Болгарії.

На навчально-тренувальний збір головний тренер української збірної Олег Кузнецов викликав 22-х гравців.

Склад збірної України:

Голкіпери: Кирило Самойленко (РВУФК, Київ), Анатолій Трубін («Шахтар», Донецьк);

Захисники: Єгор Пінчук, Кристьян Біловар, Микола Ярош (усі – «Динамо», Київ), Роман Якуба, Алан Ауссі, Сергій Снісар (усі – «Шахтар», Донецьк), Артем Данилюк (УФК «Карпати», Львів);

Півзахисники: Денис Підручний, («Зміна-Оболонь», Київ), Костянтин Гуров, Ярослав Надольский, Данило Хондак, Роман Бодня (усі – «Динамо», Київ), Іван Желізко («Карпати», Львів), Михайло Мудрик, Станіслав Біблик (обидва – «Шахтар», Донецьк);

Нападники: Артем Шулянський, Іван Дероган, Максим Завгородній (усі – «Динамо», Київ), Данило Сікан (УФК «Карпати», Львів), Віталій Варяник (ДЮСШ «Металург», Запоріжжя).

3-го жовтня українські збірники зберуться в Києві і розпочнуть підготовку до офіційних зустрічей. Упродовж з 10-го до 17-го жовтня, «синьо-жовті» зіграють три поєдинки відбору на Євро-2018. Суперниками по кваліфікаційній групі стануть однолітки з Болгарії (10 жовтня), Азербайджану (13 жовтня) та Ірландії (16 жовтня).

Нагадаємо, за регламентом змагань, у наступний етап вийдуть дві перші команди. 4 кращі команди з 13-ти груп, що займуть треті місця в своїх квартетах і мають найкращі показники в очних зустрічах з двома лідерами, також продовжать боротьбу за путівку до Англії. До 30 збірних в еліт-раунді приєднаються команди Португалії та Німеччини. 15 збірних з 32-х і господар – Англія, – складуть список учасників Євро-2018.