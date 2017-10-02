Николай МАТВИЕНКО: «Косовары представляют собой грозную силу»

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко поделился ожиданиями от ближайших матчей национальной команды.

«Не открою ничего нового, если скажу, что приезд в сборную всегда для меня событие. С большим желанием присоединюсь к партнерам по национальной команде. И с оптимизмом ожидаю предстоящие поединки, в которых сборная Украины сыграет против команд Косова и Хорватии. Настроения добавляет и последняя уверенная победа «Ворсклы» в чемпионате над «Черноморцем» (3:0).

Да, все говорят о нашем решающем противостоянии с командой Анте Чачича. Но я бы не спешил торопить события. В последнее время косовары прибавили и представляют собой грозную силу, поэтому матч с ними, тем более выездной, будет для нас очень сложным. Что касается дебютного вызова Игоря Пердуты, то ребята, уверен, помогут ему быстрее адаптироваться в коллективе», — отметил Матвиенко.