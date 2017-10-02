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Андрей ШЕВЧЕНКО: «В Дортмунде Ярмоленко попал в родную стихию»

Наставник сборной Украины объяснил, почему вингер настолько легко влился в игру нового клуба

  • 02.10.2017 14:20
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Getty Images. Андрей Ярмоленко
© Getty Images. Андрей Ярмоленко

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко поделился мнением о  том, почему украинскому вингеру Андрею Ярмоленко удалось заиграть в дортмундской «Боруссии» практически без адаптации.

«Сравнивать мою ситуацию и ситуацию Андрея Ярмоленко не совсем правильно. Я уехал из Динамо в 22 года, а Андрей перебрался в зарубежный клуб уже в качестве состоявшегося футболиста. В Дортмунде он сразу попал в родную стихию — команда играет в атакующем ключе. Лично для меня не стало откровением то, как Ярмоленко там заиграл», — считает Шевченко.

Евгений ГРЕСЬ

Источник — zbirna.com

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