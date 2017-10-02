ВИДЕО ДНЯ. Радость Бернарда после получения желтой карточки

Бразильский легионер «Шахтера» Бернард заработал желтую карточку в матче с «Карпатами» на 89 минуте матча за умышленный отброс мяча и, судя по выражению эмоций на его лице, остался доволен своим поступком.

Если копнуть глубже, то окажется, что перед матчем с львовской командой у хавбека «горняков» было 3 желтые карточки в чемпионате. «Горчичник» в поединке с «Карпатами» автоматически означает для Бернарда пропуск 12-го тура, в котором «Шахтер» встретится с полтавской «Ворсклой». А в 13 туре донецкая команда сыграет в Киеве против столичного «Динамо». К этой игре Бернард отбудет дисквалификацию.