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ВИДЕО ДНЯ. Радость Бернарда после получения желтой карточки

Хавбек «Шахтера» пропустит матч с «Ворсклой», но вернется к игре с «Динамо»

  • 02.10.2017 14:30
  • 1908 просмотров
  • 11 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Бернард
© ФК Шахтер Донецк. Бернард

Бразильский легионер «Шахтера» Бернард заработал желтую карточку в матче с «Карпатами» на 89 минуте матча за умышленный отброс мяча и, судя по выражению эмоций на его лице, остался доволен своим поступком.

Если копнуть глубже, то окажется, что перед матчем с львовской командой у хавбека «горняков» было 3 желтые карточки в чемпионате. «Горчичник» в поединке с «Карпатами» автоматически означает для Бернарда пропуск 12-го тура, в котором «Шахтер» встретится с полтавской «Ворсклой». А в 13 туре донецкая команда сыграет в Киеве против столичного «Динамо». К этой игре Бернард отбудет дисквалификацию.

Источник — #FootballHub

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Комментарии
    Denis Kryvulski
      Denis Kryvulski, 02.10.2017 14:46
    +2
    Мудак рыжий))
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    dinamoliga
      dinamoliga, 02.10.2017 14:47
    +10
    Если наше КДК ФФУ не состоит на зарплате у Ахметова, то оно должно поступить точно так же как со Степаненко поступило УЕФА
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    theeromario
      theeromario, 02.10.2017 14:50
    0
    ппц, улыбнулся партнеру......что тут такого?
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    Aleksey Nedogibchenko
      Aleksey Nedogibchenko, 02.10.2017 14:55
    +3
    Как и с Рамосом сделали, на три игры дисквал.
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    Denis Kryvulski
      Denis Kryvulski, 02.10.2017 14:55
    -2
    theeromario, 02.10.2017 14:50
    ппц, улыбнулся партнеру......что тут такого?

    ну да, а завтра в губки поцелует, что тут такого?
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    Roman Stromylo
      Roman Stromylo, 02.10.2017 14:58
    +1
    аби Ворскла наказала, а тоді ще й динамо виграло, то було б справедливе покарання
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    Jeck
    Jeck, 02.10.2017 15:14
    +2
    Наскільки пригадую за таке когось наказували
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    korrdon
      korrdon, 02.10.2017 15:21
    -1
    Roman Stromylo, 02.10.2017 14:58
    аби Ворскла наказала, а тоді ще й динамо виграло, то було б справедливе покарання

    Ага)) Богатей думкой и дальше
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    ding01
    online
      ding01, 02.10.2017 15:23
    +1
    крысеныш
    Ссылка
    avaxi
    online
      avaxi, 02.10.2017 15:24
    0
    Ироничная улыбка, никак не ассоциирующаяся с радостью.
    Ссылка
    Nigmatullin
    online
      Nigmatullin, 02.10.2017 15:34
    +1
    вы еще Роналдиньо не видели)) он вообще по каждому поводу улыбается, такая нация жизнерадостная...
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