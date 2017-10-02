Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

3 игрока Шахтера с Карпатами выполнили более 100 передач каждый

В матче с «Карпатами» отличились Алан Патрик, Фред и Марлос

  • 02.10.2017 14:18
  • 382 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Сразу трое полузащитников «Шахтера» сделали в матче с «Карпатами» больше 100 передач каждый. Марлос выполнил 103 передачи с точностью 90%, Алан Патрик завершил матч с показателем 118 передач (93% точности), а лидером матча по данному показателю стал Фред.
 
 
Полузащитник «Шахтера» выполнил 125 передач (при точности 92%) из которых больше 100 были конструктивными. 
 
К рубежу в 100 передач приблизился Бернард, выполнивший 99 пасов за матч. Таким образом четверка бразильских полузащитников «Шахтера» выполнила 445 передач.     
 
Всего же «Шахтер» за матч выполнил 822 передачи (точность 91%) при 272 у «Карпат». Максимальный показатель количества передач у полевого игрока «Карпат» составил 30, у Мирошниченко.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.