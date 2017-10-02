3 игрока Шахтера с Карпатами выполнили более 100 передач каждый

Сразу трое полузащитников «Шахтера» сделали в матче с «Карпатами» больше 100 передач каждый. Марлос выполнил 103 передачи с точностью 90%, Алан Патрик завершил матч с показателем 118 передач (93% точности), а лидером матча по данному показателю стал Фред.
Полузащитник «Шахтера» выполнил 125 передач (при точности 92%) из которых больше 100 были конструктивными.
К рубежу в 100 передач приблизился Бернард, выполнивший 99 пасов за матч. Таким образом четверка бразильских полузащитников «Шахтера» выполнила 445 передач.
Всего же «Шахтер» за матч выполнил 822 передачи (точность 91%) при 272 у «Карпат». Максимальный показатель количества передач у полевого игрока «Карпат» составил 30, у Мирошниченко.
Источник — Sport.ua
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